Überraschung: Bacsinszky im Halbfinale gegen Wozniacki-Bezwingerin

Die Schweizerin Timea Bacsinszky hat zum zweiten Mal nach 2015 das Halbfinale der French Open erreicht und darf in Paris weiter von ihrem ersten Grand-Slam-Titel träumen.

Die Weltranglisten-31. besiegte überraschend Lokalmatadorin Kristina Mladenovic (Frankreich/Nr. 13) in 1:49 Stunden mit 6:4, 6:4 und ließ sich auch von zwei Regenunterbrechungen über insgesamt dreieinhalb Stunden nicht vom Erfolsgweg abbringen.

In Stuttgart-Finalistin Mladenovic schied damit eine große Hoffnungsträgerin der Franzosen aus. Die 24-Jährige hatte im Achtelfinale Titelverteidigerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 4) ausgeschaltet. Als letzte Französin hatte Mary Pierce vor 17 Jahren den Titel beim Heimspiel in Roland Garros geholt.

Bacsinszky trifft auf die Wozniacki-Bezwingerin

Die 27-jährige Bacsinszky trifft am Donnerstag in ihrem zweiten Major-Halbfinale überraschend auf die ungesetzte Jelena Ostapenko. Die 19-Jährige bezwang die frühere Nummer eins Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 11) mit 4:6, 6:2, 6:2 und steht als erste Lettin in einem Major-Halbfinale.

Alle Akteurinnen hatten zunächst mit starken Windböen zu kämpfen, die ihnen den Sand in die Augen wehte.

Im zweiten Satz musste die Matches gleich zweimal wegen Regenfällen unterbrochen werden.

