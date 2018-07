Umfrage zur Sommerpause unter Kasseler Sportlern: Am Grill und im Fitnessstudio

Laufen in der Aue, oder schwitzen in der Halle. Was machen eigentlich Kassels Sportlers während der Sommerferien? Wir haben nachgefragt.

Die Tänzerin

Binja Rassner (40), Rot-Weiss Klub Kassel: Der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga ist nie aus dem Fokus geraten. Die Tänzer und Tänzerinnen des Kasseler Rot-Weiss-Klubs engagieren sich dafür auch in diesem Sommer. „Wir hatten im April und Mai einige Castings und konnten vier Herren und sechs Damen für das Tanzen begeistern“, sagt Binja Rassner. Ihr Tanzpartner Burkhard Wagener ist derzeit für das Training verantwortlich. „Wir wollen nicht dauerhaft in der Regionalliga bleiben und gern wieder eine Klasse höher tanzen“, sagt die Kasseler Zahnärztin. Für eine neue Choreografie übt vor allem Wagener im Moment Tanzschritte. Erst wenn die einzelnen Tänze von Walzer bis Foxtrott und Quickstep sitzen, kommen die choreografischen Elemente hinzu. „Darüber hinaus stehen für die etablierten Tänzer und Tänzerinnen im Moment Muskel-Workout, Radfahren oder Joggen auf dem Sommerprogramm“, sagt Rassner.

Die Basketballerin

Natalie Gacal (32), CVJM Kassel:„Bei uns war erst einmal Pause angesagt, aber in dieser Woche beginnt die Saisonvorbereitung“, sagt die Oberliga-Basketballerin Natalie Gacal vom CVJM Kassel. Zweimal in der Woche stehen ab jetzt Lauf- und Zirkeleinheiten in der Aue auf dem Programm. „Wenn die Hallen im August wieder öffnen, werden wir das Balltraining beginnen. Im Moment geht es auch darum, die Kondition zu trainieren“, sagt die Flügelspielerin. Auch an die Teambildung wird beim CVJM gedacht: „Im August werden wir voraussichtlich wieder an einem Beach-Basketballturnier teilnehmen“, sagt Gacal. Vorerst bleibt es also bei den CVJM-Basketballerinnen bei Läufen (bis zehn Kilometer) und Laufeinheiten mit Tempowechseln.

Die Volleyballerin

Sarah Ackermann (29), TV Jahn Kassel: „Bei uns ist noch viel im Umbruch“, sagt Volleyballerin Sarah Ackermann vom TV Jahn Kassel. Die frühere Drittliga-Spielerin hält sich im Moment mit dreimal Laufen pro Woche und mit Fitnesstraining in Form. Zur Zeit trainieren beim TV Jahn 14 Frauen aus der ersten und zweiten Mannschaft für die kommende Oberliga-Saison. Die Vorbereitung ist eher individuell, bevor Trainer Uwe Hoffmann nach der Pause wieder das Hallentraining aufnehmen wird.

Der Handballer

Tobias Oschmann (30), HSG Baunatal: Sommerpause wie sonst hat Tobias Oschmann von den Landesliga-Handballern der HSG Baunatal nicht. Nach einer Knie-Operation ist er dabei, sich wieder fit zu machen. „Allerdings fahre ich noch für zwei Wochen nach Italien in Urlaub, werde dort aber viel Rad fahren und auch darüber etwas für die Fitness tun“, sagt der Rückraumspieler. Bevor im August die Vorbereitung losgeht, leitet er mit Trainer Mike Fuhrig noch das Handball-Camp der HSG. „Sonst sitze ich in der Sommerpause gern mit Freunden zum Bier und zum Grillen auf der Terrasse. Das lässt sich jetzt gut mit der Fußball-WM verbinden. Es ist zwar ärgerlich, dass die Deutschen raus sind, aber ich bin emotional mehr beteiligt, wenn Gladbach spielt“, sagt er und drückt der Schweiz mit ihren vielen Gladbachern die Daumen. „Wäre ich fit, ginge ich zum Kicken auf den Sportplatz oder zum Beachvolleyball.“

Die Tischtennisspielerin

Janina Ciepluch (20), SC Niestetal: „Nach den Strapazen der Saison ist die Sommerpause nicht so verkehrt. Viel Sport mache ich trotzdem, aber kein Tischtennis. Das ginge zurzeit auch gar nicht, weil die Hallen in den Ferien lange zu sind“, sagt die Tischtennisspielerin von Drittligist SC Niestetal. Dafür geht sie jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio und widmet sich mit Freunden zum Spaß anderen Ballsportarten wie Squash oder Volleyball auf Schwimmbadwiesen.

„Weil ich mich früh auf Tischtennis konzentriert habe, sind diese immer zu kurz gekommen. Da will ich jetzt etwas nachholen“, sagt Ciepluch. Die freie Zeit nutzt die Lehramtsstudentin zudem, um sich auf die Klausuren zum Semesterende vorzubereiten. „Ab und zu denke ich auch an die kommende Saison. Das Gefühl, es könnte losgehen, stellt sich aber meist erst zwei oder drei Wochen vor dem ersten Ligaspiel ein.“