„Am Berg kenn ich mich aus“: Laura Dahlmeier mit Öffis in München unterwegs

Von: Jan Oeftger

Teilen

Ex-Biathletin Laura Dahlmeier nutzt für einen Termin in München die öffentlichen Verkehrsmittel. Daran lässt sie ihre Follower auf Instagram teilhaben.

München – Als Biathletin war Laura Dahlmeier jahrelang die deutsche Erfolgsgarantin im DSV-Team. Sie darf sich Gesamtweltcupsiegerin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin nennen. 2019 beendete Dahlmeier frühzeitig ihre Karriere. Langweilig ist ihr seitdem jedoch nicht. Sie beschäftigt sich vielseitig mit anderen Dingen. Dabei postet sie immer wieder auf Social Media – so wie dieses Mal von ihrer Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Laura Dahlmeier Alter: 29 Jahre (22. August 1993) Olympiasiege: 1x Verfolgung, 1x Sprint Weltcup-Siege: 33

Laura Dahlmeier ist nach ihrer Karriere vielseitig beschäftigt

Nach ihrer Karriere widmete sich Dahlmeier einem anderen sportlichen Hobby. Sie machte eine Ausbildung zur Bergsteigerin. Auch dem Biathlon-Sport hat sie nicht komplett den Rücken gekehrt. Als TV-Expertin analysiert sie für das ZDF die Leistungen ihrer früheren Kolleginnen und Kollegen.

Zudem hat Dahlmeier eine Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse geschlossen. In diesem Rahmen wirbt sie immer wieder für die Freude und den Spaß an Bewegung und der Natur.

Laura Dahlmeier, als TV-Expertin im Einsatz, betreibt nach ihrer Karriere viele Aktivitäten. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Dahlmeier: „Am Berg kenn ich mich aus“

Auf Instagram postete Dahlmeier jetzt, dass sie für eine Strecke in München die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Zu einem Termin ihrer Partner-Krankenkasse fährt sie mit der Bahn. Zu dem Foto in ihrer Story schreibt die Bergsteigerin noch: „Am Berg kenn ich mich aus.“

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Ihre Skepsis gegenüber dem Fortbewegungsmittel verheimlicht sie dabei jedoch nicht. „Aber mit den Öffis und in Stadt ist`s immer spannend.“ In der nächsten Story zeigt Dahlmeier dann aber, dass sie ihr Ziel erreicht hat und schreibt, dass es keine Probleme gab. Doch das wird nichts daran ändern, dass sie sich in den Bergen noch immer am wohlsten fühlt. Auch das ist ihren Storys auf Instagram immer wieder zu entnehmen. (jo)