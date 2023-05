Nach Alptraum-Saison: Frau von Ski-Star verkündet süße Neuigkeiten

Von: Sascha Mehr

Der Skirennfahrer Urs Kryenbühl hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. Privat läuft es dagegen sehr gut für den Schweizer.

Bern - Urs Kryenbühl hatte in der abgelaufenden Weltcup-Saison wirklich kein Glück. Bei einem Fast-Sturz beim Super-G in Bormio riss sich der Schweizer das vordere Kreuzband im Knie und musste seine Saison noch vor Jahreswende beenden. Für den 29-Jährigen ist es nicht die erste schwere Verletzung in seiner Karriere.

Name Urs Kryenbühl Geboren: 28. Januar 1994 (Alter 29 Jahre) Nationalität: Schweiz Sportart: Ski alpin

Urs Kryenbühl: Schweizer Skirennfahrer mit Pechsträhne im Weltcup

Im Winter 2021 zog er sich bei einem schlimmen Sturz auf der legendären Streif in Kitzbühel einen Kreuzband- und Innenbandriss im rechten Knie sowie einen Schlüsselbeinbruch und eine Gehirnerschütterung zu.

Ein Jahr später, im Januar 2022, startete er beim Europacup-Super-G in Saalbach-Hinterglemm und erlitt eine schmerzhafte Beckenverletzung. Er kämpfte sich zurück, musste die Saison im Februar allerdings mit einer Kreuzbandverletzung vorläuftig beenden.

Urs Kryenbühl. © imago sportfotodienst

Urs Kryenbühl hatte in den vergangenen Jahren eine richtige Pechsträhne auf der Piste. Der Speed-Spezialist aus der Schweiz, der in seiner Karriere bislang drei Podestplätze vorzuweisen hat, gehört zu den am häufigsten verletzten Skirennfahrer der letzten Saisons. Dafür läuft es privat derzeit aber richtig rund für den 29-Jährigen. Scheinbar gilt für Kryenbühl das Sprichwort „Pech im Spiel, Glück in der Liebe.“

Frau verrät: Skirennfahrer Urs Kryenbühl wird zum ersten Mal Vater

Seine Frau Nadine veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Foto, dass sie mit einem Babybauch zeigt, wie das Onlineportal sportnews.bz berichtet. Darunter schreibt sie „Liebe im Bauch“. Die Familie Kryenbühl erwartet ihr erstes Kind, das dem 29-Jährigen sicherlich neuen Antrieb geben wird, sich erneut zurück in die Weltspitze der Speed-Disziplinen zu kämpfen. Wann der Nachwuchs auf die Welt kommen soll, verrät die werdende Mutter aber nicht.

Urs Kryenbühl, der in den alpinen Disziplinen Abfahrt, Super-G und in der Kombination startet, gab sein Weltcup-Debüt im Dezember 2014. Seinen größten Erfolg der Karriere feierte der Schweizer in der Weltcupsaison 2019/20. Am 27. Dezember 2019 schaffte er im Super-G auf der Pista Stelvio in Bormio den zweiten Platz und musste sich lediglich Sieger Dominik Paris geschlagen geben. Im Gesamtweltcup steht ein 44. Platz in der Saison 2020/21 als bestes Ergebnis zu Buche. (smr)