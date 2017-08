US Open: Zverev gegen Qualifikanten - Kerber gegen Osaka

Beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Tennis-Jahres ruhen die deutschen Hoffnungen auf Toptalent Alexander Zverev. Der 20-Jährige ist die Nummer vier der Setzliste. Bei den Damen kommt es in der ersten Runde zu einem deutschen Duell.

New York (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev trifft bei den US Open in der ersten Runde auf einen Qualifikanten, Titelverteidigerin Angelique Kerber auf die 19 Jahre alte Japanerin Naomi Osaka. Das ergab die Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York.

Der 20 Jahre alte Hamburger Zverev ist nach den verletzungsbedingten Absagen von Titelverteidiger Stan Wawrinka (Schweiz) und dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (Serbien) an Nummer vier gesetzt. Sein älterer Bruder Mischa ist gegen den Wildcard-Starter Thai-Son Kwiatkowski aus den USA ebenso favorisiert. Der 30-Jährige könnte in der zweiten Runde auf Philipp Kohlschreiber treffen, wenn der Augsburger den Franzosen Benoit Paire bezwingt.

Kerber hatte 2016 in New York ihren zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert und den Sprung auf Platz eins der Weltrangliste geschafft. Nach ihrem bislang durchwachsenen Jahr ist sie auf Platz sechs abgerutscht. Gegen die Nummer 45 der Welt hat die zweimalige Grand-Slam-Siegerin noch nie gespielt. Zwischen der an Nummer 30 gesetzten Julia Görges und Annika Beck kommt es zu einem deutschen Duell.

Sabine Lisicki tritt gegen die Chinesin Shuai Zhang an, Andrea Petkovic gegen die Amerikanerin Jennifer Brady. Auch Tatjana Maria erwartet gegen Ashley Kratzer ein deutsch-amerikanischer Vergleich.

Schwere Aufgaben haben Carina Witthöft gegen die an 16 eingestufte Lettin Anastasija Sevastova und Mona Barthel gegen die Russin Jekaterina Makarowa erwischt. Bei den Herren kommt es zwischen Dustin Brown und Thomaz Bellucci sowie Florian Mayer und Rogerio Dutra Silvazu zwei deutsch-brasilianischen Duellen.

Wimbledonsieger Roger Federer beginnt die US Open gegen den 19-jährigen Amerikaner Frances Tiafoe. Der 36 Jahre alte Schweizer wurde in die gleiche Tableau-Hälfte gelost wie der topgesetzte Rafael Nadal. Damit könnte er im Halbfinale auf den Spanier treffen. Die US Open beginnen am 28. August und sind mit 46,3 Millionen Dollar dotiert.

