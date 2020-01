Variable Volleyballer der TG Münden feieren zwei Siege zum Jahresauftakt

Volleyball-Landesliga

+ © Per Schröter Stark auf Außen: Omid Moghaddam. © Per Schröter

Hann. Münden – Perfekter Start ins neue Jahr für die Landesliga-Volleyballer der TG Münden. Das Herren-Team besiegte in der gut besuchten Sporthalle am Werraweg sowohl den VfBHW Hameln (3:0) als auch den ASC Göttingen III (3:1) und verbesserte sich in der Tabelle damit auf den vierten Platz.