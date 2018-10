Vellmarer Volleyballer haben Bock aufs erste Heimspiel

Vellmar. Die Volleyballer des SSC Vellmar brennen auf das erste Heimspiel am Samstag (19 Uhr, Großsporthalle Vellmar). Wir sprachen mit Kapitän Marc Löber.

Beim Auftaktspiel in Speyer hatten sie sogar drei Matchbälle und verloren doch am Ende knapp in fünf Sätzen. Klar deshalb, dass es die Volleyballer des SSC Vellmar beim ersten Heimspiel in eigener Halle nach dem Regionalliga-Aufstieg am Samstag (19 Uhr, Großsporthalle Vellmar) besser machen wollen. Gegner ist Eintracht Frankfurt. Wir haben mit Kapitän Marc Löber über die Partie gesprochen.

Das sagt der 25-Jährige über...

das erste Heimspiel: Wir sind alle sehr heiß. Wir haben richtig Bock auf die Partie. Denn die Regionalliga ist etwas Besonderes. Wir sind ja schon im Juli in die Vorbereitung eingestiegen. Das ist im Vergleich zu anderen Teams sehr früh. Jetzt wollen wir natürlich versuchen, all das umzusetzen und zu zeigen, was wir seit gut einem Vierteljahr trainiert haben. Es ist einfach toll, wieder vor heimischer Kulisse zu spielen. Das letzte Spiel vor dem Aufstieg war auch in eigener Halle – und damals waren sehr viele Zuschauer vor Ort. Darauf hoffen wir natürlich auch am Samstag. Denn die Unterstützung der Fans tut richtig gut. Ein Spiel macht dann auch doppelt Spaß. Wir freuen uns richtig darauf. den eigenen Anspruch:Wir wollen als Aufsteiger nicht einfach nur mitspielen, sondern auch gewinnen. Zu Hause waren wir in der vergangenen Oberliga-Saison eine Macht und haben nur ein Spiel verloren. Wir waren zuhause viel stärker als in eigener Halle. Diese Heimstärke wollen wir auch in der Regionalliga wieder zeigen. den Gegner am Samstag: Die Eintracht spielt seit zwei, drei Spielzeiten in der Regionalliga, hat viele erfahrene Spieler im Kader. Die Fluktuation im Rhein-Main-Gebiet ist zwischen den vielen dort angesiedelten Vereinen ziemlich groß, weil die Wege kürzer sind. Dadurch verändern sich die Gesichter der Teams häufiger.

Die letzten beiden Duelle in der Regionalliga haben wir vor zwei Jahren zwar verloren – aber das soll für Samstag keine Messlatte sein. Wir haben den nötigen Respekt, mehr aber auch nicht.

den Gefühlsmix aus Ärger über vergebene Matchbälle und Vorfreude: Ich schaue jetzt lockerer auf die Niederlage in Speyer. Das ist ein Stück weit sicher auch eine Frage von Erfahrung. In Speyer haben wir mit drei, vier 17-Jährigen gespielt. Da kann ich nicht verlangen, dass sie mit der gleichen Lockerheit wie ich da rangehen. Klar ist es schade, wenn wir in solch einem knappen Spiel drei Matchbälle haben und noch verlieren. Aber das haben wir schnell weggesteckt – und das ist eine Qualität, die uns auszeichnet. Im Training in dieser Woche hat niemand lange den Kopf hängen lassen.

Wir haben kurz mit meinem Vater, unserem Coach, darüber gesprochen und das Ganze dann abgehakt. Wir haben ein paar Dinge falsch gemacht, die am Samstag besser laufen sollen. Unsere größten Probleme lagen in der eigenen Annahme und im Spielaufbau aus der Abwehr heraus. Da müssen wir ansetzen.

die eigene Familie im Team:Mein Vater Roland ist unser Trainer. Papa und ich kommen super miteinander aus – privat und in der Sporthalle.

Unser Verhältnis ist im Sport klar geregelt. Es ist wie ein Job, auch wenn das vielleicht ein wenig seltsam klingt. Ich stehe auf derselben Ebene wie meine Mitspieler. Für mich gelten dieselben Regeln wie für alle anderen auch: Ich kann nur spielen, wenn ich meine Leistung bringe, auch wenn ich auf meiner Position nach dem Wechsel unseres Top-Zuspielers weniger Konkurrenz habe.

Meinen Zwilling Christian gibt’s ja auch noch. Er musste sich nach seiner Schulterverletzung leider aus dem aktiven Sport zurückziehen. Er unterstützt uns aber mal als Trainer, mal als Libero und ist gewissermaßen unser Ass in der Hinterhand. In Speyer beispielsweise war er der Trainer.

die Hoffnung für Samstag:Wir wollen die Hütte brennen lassen. Wenn jeder Einzelne zufrieden ist mit seiner Leistung, dann kann es das Team auch sein.

Wir wollen Motivation sammeln für die nächsten Spiele – und das geht doch am besten mit einem Heimsieg.

Zur Person

Marc Löber (25) ist Kapitän der Regionalliga-Mannschaft des SSC Vellmar. Schon als Zehnjähriger entdeckte er bei seinem Heimatverein die Liebe zum Volleyball und spielt seitdem auch für den SSC. Mit 25 Jahren gehört er in einer jungen Mannschaft, die einen Altersdurchschnitt von Anfang 20 hat, zu den Erfahrenen. Löber arbeitet im Vertrieb bei einer Firma in Immenhausen und lebt in Sandershausen. Er ist ledig. Volleyball im Hause Löber ist eine Familienangelegenheit: Vater Roland trainiert das Team seines Sohnes, Marcs Zwilling Christian gehört ebenfalls zum Team.