Neues Traumpaar: Red Bull-Star und Tochter von Formel 1-Legende beenden Versteckspiel

Von: Sascha Mehr

Neues F1-Traumpaar! Red Bull-Fahrer Daniel Ricciardo und Heidi Berger beenden das Rätselraten um ihre Beziehung und zeigen sich in Miami öffentlich zusammen.

Miami – Daniel Ricciardo, der 2011 sein Debüt in der Formel 1 gab, hat sich über die Jahre zu einem etablierten Stammfahrer entwickelt. Zunächst fuhr er für das Team HRT (2011), wechselte dann zu Toro Rosso (2012-2013), anschließend zu Red Bull (2014-2020), bevor es zu Renault ging (2020-2021) und schließlich zu McLaren (2021-2022). Seit dieser Saison ist der Australier aber nur noch Testfahrer.

Daniel Ricciardo Geboren 1. Juli 1989 Nationalität Australien Sportart Formel 1

Formel 1: Neues Traumpaar beim Grand Prix in Miami gesichtet

Nach seinem Aus beim Traditions-Rennstall McLaren fand er kein neues Team, das ihm ein Cockpit für die laufende Saison anbot. Stattdessen nahm er ein Angebot von Primus Red Bull an und ist dort hinter dem Duo Max Verstappen und Sergio Pérez Ersatzfahrer. Sicherlich eine herbe Niederlage für den 33-Jährigen, der zuvor ein sehr gefragter Fahrer war im Formel-1-Zirkus.

Beruflich läuft es also weniger gut für den Australier, dafür ist er privat im siebten Himmel. Lange rätselte man um seine mögliche Beziehung zu Heidi Berger. Es wurde bereits vermutet, dass die Tochter der österreichischen Formel 1-Legende Gerhard Berger und Ricciardo ein Paar sind, sie wurden aber nie zusammen gesehen und hielten sich bedeckt, was ihr Privatleben anging.

Daniel Ricciardo (r.) mit Freundin Heidi Berger in Miami. © IMAGO/HOCH ZWEI

Beim vergangenen Grand Prix, der im US-amerikanischen Miami stattfand, trauten Zuschauer dann plötzlich ihren Augen nicht. Daniel Ricciardo und Heidi Berger spazierten plötzlich Hand in Hand durchs Fahrerlager und zeigten sich zusammen in der Öffentlichkeit. Das Paar wirkte sehr verliebt und strahlte über das ganze Gesicht. Die beiden sind sicherlich erleichtert, dass das Versteckspiel um ihre Liebe endlich ein Ende hat.

Formel 1: Ricciardo und Berger zeigen sich erstmals zusammen

Das gemeinsame Auftreten im Fahrerlager lässt keinen Zweifel mehr an der Beziehung des 33-Jährigen mit der 26-Jährigen. Berger blickte immer wieder rüber zu Ricciardo und setzte sich sogar auf dessen Schoß. Nach der Trennung von Fernando Alonso und Andrea Schlager hat die Formel 1 offenbar ein neues Traumpaar.

Die Tochter von Gerhard Berger und der Portugiesin Ana Corvo wuchs in Monaco auf. Nach einem Studium in London sicherte sie sich eine Rolle in der portugiesischen Fernsehserie A Única Mulher, durch die sie Bekanntheit erlangte. Den größten Erfolg landete sie nun aber in ihrem Privatleben. (smr)