Vettel und Hamilton kämpfen um Pole Position in Japan

Grand Prix in Suzuka

Haben beide den WM-Titel im Visier: Lewis Hamilton (l) und Sebastian Vettel.

Suzuka (dpa) – Sebastian Vettel hofft im WM-Zweikampf mit Lewis Hamilton auf seine vierte Pole Position dieser Formel-1-Saison. Der Ferrari-Pilot aus Heppenheim will sich am Samstag (8.00 Uhr MESZ) in der Qualifikation zum Grand Prix von Japan den besten Startplatz sichern.