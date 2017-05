Paris - Tennisprofi Maxime Hamou aus Frankreich ist für seine Kussattacke auf eine TV-Journalistin bei den French Open bestraft worden.

Der französische Tennis-Verband (FFT) entzog dem Weltranglisten-287. seine Akkreditierung für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Qualifikant Hamou hatte nach seiner Erstrundenniederlage gegen Pablo Cuevas aus Uruguay (3:6, 2:6, 4:6) die Eurosport-Reporterin Maly Thomas vor laufender Kamera mehrfach zu küssen versucht und sie mit Gewalt an sich gezogen. Am Ende dieses Videos landet auch seine Hand gefährlich nah an ihrer Brust:

Il l'embrasse de force, elle tente de se dégager, il la serre par le cou et tout le monde... rigole..... #fatigue pic.twitter.com/JxgTTmoxgm — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 30. Mai 2017

In den sozialen Netzwerken hatten die "sexuellen Übergriffe" des 21-jährigen Hamou heftige Reaktionen ausgelöst. Der Profi aus Nimes darf nach dem Entzug der Akkreditierung das Stade Roland Garros bis zum Turnierende am 11. Juni nicht mehr betreten. Über weitere Schritte will der Verband beraten.

