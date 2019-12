Vierschanzentournee: Die große Gefahr zum Auftakt

Mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt die Vierschanzentournee 2019/20 im Skispringen. Dabei dürfen sich die Favoriten keinen Patzer erlauben.

Oberstdorf - Das Highlight im Weltcup 2019/20 im Skispringen steht an. Die Vierschanzentournee beginnt in Oberstdorf, für die Favoriten ist die Qualifikation ein schmaler Grat. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

"Man kann die Vierschanzentournee in Oberstdorf nicht gewinnen, aber man kann sie verlieren". Der zweimalige Vierschanzentournee-Sieger Andreas Goldberger spricht bei chiemgau24.de über die Tücken, die der Auftakt zur Vierschanzentournee birgt.

Bei der Qualifikation in Oberstdorf müssen sich auch die Top-Favoriten auf den Sieg bei der Vierschanzentournee für den Wettbewerb am Sonntag qualifizieren. "Wer die Qualifikation nicht übersteht, hat keine Chance auf den Tourneesieg", ergänzt Goldberger. Hier gibt es alle Infos zur Vierschanzentournee 2019/20.

Skispringen: Besonderer Modus bei der Vierschanzentournee

Um 16:30 Uhr beginnt die Qualifikation, die besten 50 Springer sind am Sonntag mit dabei. Der Wettkampfmodus unterscheidet sich dann von jenem im Weltcup. Anders als dort gibt es bei der Tournee im ersten Durchgang 25 K.o.-Duelle. Die 25 Gewinner sowie die fünf besten Verlierer (Lucky Loser) ziehen ins Finale der besten 30 Springer ein.

Hier gibt es die Übersicht, wie sie die Vierschanzentournee 2019/20 im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

An jedem Wettkampf nehmen zu Beginn also 50 Springer teil. Um die Paarungen für die Wettkämpfe zu ermitteln, wird das Ergebnis der Qualifikation herangezogen. Der Beste der Quali tritt gegen den 50. an, der Zweite trifft auf den 49. Die Tagessieger werden in zwei Durchgängen ermittelt, in denen die Punkte addiert werden.

Vierschanzentournee: Das erwartet die Springer auf der Schanze in Oberstdorf

Gesprungen wird auf der großen Schattenbergschanze in der WM-Skisprung Arena in Oberstdorf. Jedes Jahr kommen über 40.000 Zuschauer zu den Wettbewerben ins Allgäu, beim Hauptspringen am 30. Dezember werden über 25.000 Zuschauer erwartet. Die Schanze hat eine Gesamthöhe von 140 Metern, die Anlauflänge beträgt 105,5 Meter. Hier gibt es alle Termine zur Vierschanzentournee 2019/20.

Der Kalkulationspunkt beschreibt den Punkt der Schanze, an dem das Gefälle des Aufsprunghangs flacher wird und liegt in Oberstdorf bei 120 Metern. Die Hillsize definiert die Strecke zwischen der Kante des Schanzentisches und jenem Punkt im Aufsprunghang, an dem der Auslauf noch ein Gefälle von 32 Grad aufweist. Die Hillsize ist ein Maß für die Größe der Schanze und beträgt in Oberstdorf 137 Meter.

Vierschanzentournee: Geiger als deutscher Hoffnungsträger

Für die deutsche Mannschaft sind insgesamt zwölf Springer mit dabei. Der Oberstdorfer Karl Geiger ist derzeit der einzige Springer im Team von Bundestrainer Horngacher, der konstant auf sehr hohem Niveau mitspringt. Auch Martin Schmitt traut dem Oberstdorfer im Interview mit chiemgau24.de viel zu.

Der Vorjahreszweite der Tournee, Markus Eisenbichler, steckt momentan in einer sportlichen Krise. Beim Dreifach-Weltmeister deutet nur sehr wenig darauf hin, dass er wieder vorne mitspringen kann.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



truf