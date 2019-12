Vierschanzentournee: Geiger will Kobayashis Rekord verhindern

Vierschanzentournee: Karl Geiger geht mit großer Zuversicht in Garmisch an den Start

Das zweite Springen der Vierschanzentournee 2019/20 im Skispringen findet in Garmisch-Partenkirchen statt. Das Springen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Garmisch-Partenkirchen - Weiter geht es mit der Vierschanzentournee 2019/20. In Garmisch-Partenkirchen steht das zweite Springen an, dabei hat Karl Geiger eine klare Mission. Um 14 Uhr beginnt das Springen, chiemgau24.de ist ab 12 Uhr im Liveticker dabei.

Der derzeit beste deutsche Skispringer will verhindern, dass der Japaner Ryoyu Kobayashi einen neuen Rekord aufstellt. Denn noch nie ist es einem Skispringer gelungen, sechs Springen bei einer Vierschanzentournee in Serie zu gewinnen.

Kobayashi, der in der Vorsaison alle vier Springen der Vierschanzentournee 2018/19 gewonnen hatte, siegte auch beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2019/20 und könnte in Garmisch-Partenkirchen Geschichte schreiben.

Wenn dieser Tage ein Springer in der Lage ist, den Japaner zu schlagen, dann ist es Geiger. Der 26-jährige Oberstdorfer wurde Zweiter in Oberstdorf und setzte sich am Dienstag in der Qualifikation durch.

Geiger sprang auf der Großen Olympiaschanze 139 Meter, erhielt gute Haltungsnoten und setzte sich vor Philipp Aschenwald aus Österreich und dem Führenden in der Gesamtwertung Kobayashi durch.

"Ich habe den Sprung oben gut erwischt, so macht das Laune. Ich werde morgen alles geben, was dabei rauskommt, sehen wir morgen", sagte ein entspannter und zufriedener Geiger nach dem Springen.

Vierschanzentournee: Deutsches Duell mit Geiger und Baer

Beim Wettkampf am Mittwoch gibt es wie bei allen Wettkämpfen der Vierschanzentournee im ersten Durchgang 25 K.o.-Duelle. Die 25 Gewinner sowie die fünf besten Verlierer (Lucky Loser) ziehen ins Finale der besten 30 Springer ein.

Um die Paarungen für die Wettkämpfe zu ermitteln, wird das Ergebnis der Qualifikation herangezogen. Der Beste der Quali tritt gegen den 50. an, der Zweite trifft auf den 49. Die Tagessieger werden in zwei Durchgängen ermittelt, in denen die Punkte addiert werden. Geiger tritt dann am Mittwoch im deutschen Duell gegen Moritz Baer an, der 50. wurde.



Neben Geiger zeigte sich auch Markus Eisenbichler in guter Verfassung. Mit 137,5 Metern landete Eisenbichler auf dem fünften Platz. Außerdem sind aus deutscher Sicht morgen im Wettkampf mit dabei: Stephan Leyhe (12.), Constantin Schmid (13.), Pius Paschke (26.), Philipp Raimund (28.), Martin Hamann (34.), Luca Roth (35.) und Moritz Baer als 50.

Am Neujahrstag geht es mit dem offiziellen Wettkampf weiter. Das Springen beginnt um 14 Uhr, chiemgau24.de ist bereits ab 12 Uhr im Liveticker mit dabei.

Vierschanzentournee: Die Duelle der Deutschen in Garmisch-Partenkirchen



Karl Geiger (Oberstdorf/1) - Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/50)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/5) - Sondre Ringen (Norwegen/46)

Stephan Leyhe (Willingen/12) - Viktor Polasek (Tschechien/39)

Constantin Schmid (Oberaudorf/13) - Robin Pedersen (Norwegen/38)

Pius Paschke (Kiefersfelden/26) - Roman Koudelka (Tschechien/25)

Philipp Raimund (Oberstdorf/29) - Jan Hoerl (Österreich/22)

Martin Hamann (Aue/34) - Michael Hayboeck (Österreich/17)

Luca Roth (Meßstetten/37) - Killian Peier (Schweiz/14)

