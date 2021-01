Vierschanzentournee 2020/21: Alle Infos zum Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Vierschanzentournee: Karl Geiger fliegt auf das dicke „B“ zu, das in Bischofshofen die Schanze ziert.

Die letzte Station bei der Vierschanzentournee in der Saison 2020/21 im Skispringen ist Bischofshofen. Hier gibt es alle Infos zum vierten Event bei der Vierschanzentournee.

Bischofshofen - Die Vierschanzentournee ist eines der großen Highlights im Weltcup 2020/21 im Skispringen und wird mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen beendet. Hier gibt es alle Informationen zum letzten Skispringen bei der Vierschanzentournee 2020/21.

Vierschanzentournee im Liveticker: Kehrt die Selbstsicherheit in Bischofshofen zurück?

Vierschanzentournee am Sonntag: Bitterer Nachmittag für Geiger, Stoch übernimmt die Gesamtführung

Vierschanzentournee 2020/21 in Bischofshofen: Die Termine zum Dreikönigsspringen

Bischofshofen, Paul-Außerleitner-Schanze (05.01.-06.01.2021)

05.01.2021 - Dienstag 15:00 Uhr: Offizielles Training in Bischofshofen - Sieger:

05.01.2021 - Dienstag 16:30 Uhr: Qualifikation in Bischofshofen - Sieger:

06.01.2021 - Mittwoch 16:45 Uhr: Dreikönigsspringen in Bischofshofen - Sieger:

Vierschanzentournee 2020/21 in Bischofshofen: Die Ausgangslage

Nach der Skiflug-WM in Planica ist die Vierschanzentournee das zweite Highlight in der Saison 2020/21 im Skispringen. Die Vierschanzentournee ist Teil des Weltcup-Kalenders 2020/21, die Ergebnisse der Springen bei der Vierschanzentournee fließen in die Gesamtwertung ein.

Vierschanzentournee 2020/21 in Bischofshofen: Das Reglement

An der Qualifikation müssen alle Springer teilnehmen. Die 50 punktbesten Athleten qualifizieren sich für den Wettkampf. Dort treten die Springer in 25 K.o.-Duellen gegeneinander an. Der Beste der Qualifikation springt gegen den 50., der zweitbeste Qualifikant gegen den 49. Nach diesem Prinzip gestalten sich die 25 Duelle.

In die Gesamtwertung der Vierschanzentournee fließen die beiden Wertungsdurchgänge des Wettkampfes ein. Die Punkte aus der Qualifikation werden in der Gesamtwertung nicht berücksichtigt.

Vierschanzentournee 2020/21 in Bischofshofen: Die Schanze

Gesprungen wird auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen, die eine Gesamthöhe von 132,5 Metern aufweist und eine Anlauflänge von 125 Metern hat. Der Kalkulationspunkt liegt in Bischofshofen bei 125 Metern, die Hillsize bei 142 Metern.

„Der größte Unterschied in Bischofshofen ist der Anlauf. Der ist im Vergleich zu den anderen Schanzen flacher und länger. Erschwerend kommt hinzu, dass der mentale Druck in Bischofshofen riesig ist. Mit der Aussicht auf den Tourneesieg zur letzten Station zu reisen, ist vom Kopf her nicht leicht. Aber wer letztlich der Champion sein will, muss diesem Druck standhalten“, sagte Andreas Goldberger gegenüber chiemgau24.de.

Vierschanzentournee 2020/21 in Bischofshofen: Die deutschen Skispringer

Bundestrainer Stefan Horngacher musste das Aufgebot nach den Springen in Deutschland verkleinern. Die nationale Gruppe fällt weg, nur noch sechs deutsche Athleten bleiben übrig.

Das deutsche Team für Innsbruck und Bischofshofen besteht aus: Constantin Schmid, Pius Paschke, Severin Freund, Martin Hamann, Markus Eisenbichler und Karl Geiger.

Vierschanzentournee in Bischofshofen: So sehen Sie die Tournee live im TV, Liveticker und Livestream

Eurosport überträgt die Vierschanzentournee im TV und auch im Eurosport Player (kostenpflichtig) werden alle Wettbewerbe zu sehen sein. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte und strahlen die Events auch in ihren Mediatheken aus.

Das ZDF berichtet von den Springen aus Oberstdorf und Bischofshofen, das Erste ist bei den Wettbewerben in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck mit dabei. Im Liveticker gibt es alle Qualifikationsspringen und Wettkämpfe bei chiemgau24.de zu verfolgen.

Vierschanzentournee 2020/21 in Bischofshofen: So geht es weiter

Die Vierschanzentournee ist beendet. Pause gibt es für die Skispringer keine, am 9. Januar steht in Titisee Neustadt der nächste Weltcup an.

Vierschanzentournee 2020/21 in Bischofshofen: Corona und die Vierschanzentournee

Die Corona-Epidemie hat unmittelbaren Einfluss auf die Vierschanzentournee 2020/21. Die Springen werden ohne Zuschauer ausgetragen, auch die Anzahl an akkreditieren Journalisten wurde drastisch gekürzt.

Die Teilnehmer unterliegen einem strengen Hygiene-Konzept, von dem auch Siegerehrungen und Pressekonferenzen betroffen sind. Kurzfristig kann es zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

