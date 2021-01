Vierschanzentournee heute im Liveticker: Packendes Finale um den Gesamtsieg, deutsche Adler kämpfen ums Podest

Die Vierschanzentournee 2020/21 wird am Mittwoch mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen beendet. Dabei will Kamil Stoch seinen dritten Gesamtsieg einfahren und die deutschen Springer noch aufs Podest. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Bischofshofen - Das große Finale der Vierschanzentournee 2020/21 steht an. In Bischofshofen findet am 6. Januar das Dreikönigsspringen statt, bei dem die Vierschanzentournee entschieden wird. Um 16:45 Uhr beginnt der Wettkampf, chiemgau24.de ist heute ab 14:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Wer kann Kamil Stoch auf seinem Weg zum dritten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee noch stoppen? Der Pole liegt nach drei von vier Wettbewerben an der Spitze der Gesamtwertung und hat seinen dritten Vierschanzentournee-Triumph nach 2017 und 2018 im Visier.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Kubacki und Granerud jagen Stoch

15.2 Punkte liegt Stoch vor seinem Landsmann Dawid Kubacki, der die Vierschanzentournee im letzten Jahr gewann und gut 8.5 Meter auf seinen Landsmann aufholen muss. Dritter ist Halvor Egner Granerud. Der Norweger hat aber bereits über 20 Punkte Rückstand auf Stoch. Hier geht es zur aktuellen Gesamtwertung der Vierschanzentournee

Direkt dahinter lauern mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler zwei deutsche Skispringer. Der Sprung aufs Podest in der Gesamtwertung ist für beide noch möglich, dazu muss am Mittwoch aber eine deutliche Steigerung her. Hier gibt es alle Informationen und Termine zum Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Eisenbichler wurde Achter der Qualifikation am Dienstag und konnte mit den besten Springern nicht mithalten. Für Eisenbichler geht es neben der Tournee-Wertung auch um den Gesamtweltcup, in dem er auf dem zweiten Platz liegt.

Geiger wurde gar nur 25. und zeigte wie bereits in Innsbruck Probleme in seinem Flugsystem. Beim Bergiselspringen rutschte der Oberstdorfer vom zweiten auf den vierten Platz in der Gesamtwertung ab, die Saison 2020/21 ist ein Auf und Ab für Geiger.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Sechs deutsche Adler beim Finale mit dabei

Alle deutschen Skispringer sind am Mittwoch dann beim letzten Wettkampf der Vierschanzentournee 2020/21 dabei. Neben Eisenbichler und Geiger qualifizierten sich Pius Paschke (17.), Severin Freund (19.), Constantin Schmid (30.) und Martin Hamann (34.) für das Dreikönigsspringen. Hier geht es zur Startliste

Die Ergebnisse der Qualifikation sind dann auch die Grundlage für die 25 K.o.-Duelle, die am Mittwoch gesprungen werden. Die 25 Sieger kommen in den 2. Durchgang und werden von den fünf besten Verlieren komplettiert. K.o.-Duelle werden nur bei der Tournee gesprungen, im Weltcup gibt es dieses System nicht.

Vierschanzentournee: Die Duelle der Deutschen in Bischofshofen

Karl Geiger - Andrzej Stekala (Polen)

- Andrzej Stekala (Polen) Constantin Schmid - Ziga Jelar (Slowenien)

- Ziga Jelar (Slowenien) Severin Freund - Daniel Tschofenig (Österreich)

- Daniel Tschofenig (Österreich) Markus Eisenbichler - Evgenyi Klimov (Russland)

- Evgenyi Klimov (Russland) Martin Hamann - Pius Paschke

Gesprungen wird auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen, die eine Gesamthöhe von 132,5 Metern aufweist und eine Anlauflänge von 125 Metern hat. Der Kalkulationspunkt liegt in Bischofshofen bei 125 Metern, die Hillsize bei 142 Metern.

Vierschanzentournee 2020/21: Die Schanzen im Check

„Der größte Unterschied in Bischofshofen ist der Anlauf. Der ist im Vergleich zu den anderen Schanzen flacher und länger. Erschwerend kommt hinzu, dass der mentale Druck in Bischofshofen riesig ist. Mit der Aussicht auf den Tourneesieg zur letzten Station zu reisen, ist vom Kopf her nicht leicht. Aber wer letztlich der Champion sein will, muss diesem Druck standhalten“, sagte Andreas Goldberger gegenüber chiemgau24.de. Vierschanzentournee 2020/21: Alle Infos zum Skispringen-Highlight

Um 16:45 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist ab 16:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

