Vierschanzentournee heute im Liveticker: Kommt die Selbstsicherheit in Bischofshofen zurück?

Vierschanzentournee: Das deutsche Team (von links: Constantin Schmid, Pius Paschke, Martin Hamann, Severin Freund, Karl Geiger und Markus Eisenbichler) war mit Innsbruck nicht zufrieden und will in Bischofshofen wieder angreifen.

Die Vierschanzentournee 2020/21 wird am Dienstag mit der Qualifikation in Bischofshofen fortgesetzt. Dabei wollen Karl Geiger und Markus Eisenbichler zurück in die Erfolgsspur. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Bischofshofen - Die letzte Station der Vierschanzentournee 2020/21 steht an. In Bischofshofen wird am Dienstag die Qualifikation gesprungen, ehe am Mittwoch das letzte Springen der Vierschanzentournee ansteht. Am Dienstag wollen die deutschen Springer Selbstvertrauen tanken. Um 16:30 Uhr beginnt die Qualifikation, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Training: Oha, Halvor Egner Granerud hat viel vor heute. Mit 143 Metern demontiert er hier den Rest des Feldes und nimmt Kamil Stoch 16,6 Punkte ab. Zweiter des Trainings wird Daniel Huber aus Österreich vor Stoch. Geiger ist Fünfter, Eisenbichler Sechster.

Training: Guter Auftakt von Karl Geiger, das sind 133 Meter und damit der dritte Platz.

Training: Martin Hamann geht auf 131 Meter, auch das ist solide. Gute Nachrichten gibt es von Marius Lindvik. Der Norweger ist nach einer Zahn-OP zurück und springt hier gleich auf starke 133 Meter.

Training: Constantin Schmid hatte hier große Probleme während der Vierschanzentournee. Heute ist das mit 130 Metern wirklich gut. Das wird dem jungen Springer hoffentlich Selbstvertrauen geben.

Training: Bei Severin Freund lief es noch überschaubar. 123 Meter, da reiht er sich weiter hinten ein.

Training: Cene Prevc setzt sich mit 133,5 Metern an die Spitze. Der Schanzenrekord hier in Bischofshofen liegt bei 145 Metern und wird gehalten von Dawid Kubacki.

Training: Gregor Schlierenzauer, der in Innsbruck noch große Probleme hatte und scharf kritisiert wurde, sendet mit 133 Metern ein starkes Zeichen. Sein Teamkollege Manuel Fettner geht noch weiter, vier Österreicher liegen derzeit an der Spitze.

Vor dem Springen: Bevor es mit der Qualifikation heute in Bischofshofen losgeht, finden zwei Trainingsdurchgänge statt. Der erste Test ist bereits in vollem Gange, noch haben wir aber keinen deutschen Springer gesehen.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zur Vierschanzentournee heute in Bischofshofen. Heute steht die Qualifikation an.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Der Vorbericht zur Qualifikation in Bischofshofen

Nach dem bitteren Bergiselspringen in Innsbruck sind Karl Geiger und Markus Eisenbichler um Wiedergutmachung bemüht. Bei der letzten Station der Vierschanzentournee 2020/21 sind die beiden stabilsten deutschen Skispringer noch im Kampf um eine Top-Platzierung in der Gesamtwertung mit dabei.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Starke Verschiebungen in der Gesamtwertung

Dass es in diesem Jahr für den ganz großen Wurf reicht, ist aber eher unwahrscheinlich. Vor dem Springen in Innsbruck lag Geiger noch auf dem zweiten Rang der Gesamtwertung, auch Eisenbichler war auf Tuchfühlung.

Einmal mehr wurde Innsbruck aber zum großen Stolperstein für das deutsche Team. Geiger wurde 16. und fiel im Gesamtklassement auf den vierten Platz zurück. Eisenbichler wurde Sechster, der Rückstand auf die Spitze ist aber deutlich angewachsen.

Vierschanzentournee im Liveticker: Geiger muss gut 14 Meter aufholen

24,7 Punkte liegt Geiger hinter dem neuen Spitzenreiter Kamil Stoch, der in Innsbruck siegte und nur noch einen Schritt von seinem dritten Tourneesieg entfernt ist. Dass Geiger die umgerechnet rund 14 Meter auf den Polen aufholt, ist anhand der guten Form von Stoch eher unwahrscheinlich. Hier geht es zur aktuellen Gesamtwertung der Vierschanzentournee

Eisenbichler hat die Top 3 der Gesamtwertung im Visier. Dazu müsste er aber mindestens zwei Springer überholen. Neben der Tournee-Wertung geht es für den Siegsdorfer aber auch um die Weltcup-Gesamtwertung, in der er hinter Halvor Egner Granerud weiter auf dem zweiten Platz liegt. Hier gibt es alle Informationen und Termine zum Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Granerud, der die Saison 2020/21 dominierte und vor Innsbruck an der Spitze der Vierschanzentournee lag, erlebte in Innsbruck ebenfalls einen bitteren Nachmittag und musste neben Stoch auch Vorjahressieger Dawid Kubacki ziehen lassen.

Kubacki ist mit 15,2 Punkten Rückstand der einzig verbliebene Verfolger Stochs, der bei normaler Performance des zweifachen Champions noch ein Wörtchen um die Tournee mitsprechen kann. Aber im Skispringen ist alles möglich, das hat nicht zuletzt das Springen in Innsbruck gezeigt.

Vierschanzentournee: Sechs deutsche Adler am Start

Zunächst müssen am Dienstag alle Topfavoriten die Qualifikation überstehen. 50 Athleten schaffen es ins Finale, sechs deutsche Skispringer sind noch mit dabei. Neben Geiger und Eisenbichler gehen Severin Freund, Constantin Schmid, Pius Paschke und Martin Hamann an den Start.

Gesprungen wird auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen, die eine Gesamthöhe von 132,5 Metern aufweist und eine Anlauflänge von 125 Metern hat. Der Kalkulationspunkt liegt in Bischofshofen bei 125 Metern, die Hillsize bei 142 Metern.

„Der größte Unterschied in Bischofshofen ist der Anlauf. Der ist im Vergleich zu den anderen Schanzen flacher und länger. Erschwerend kommt hinzu, dass der mentale Druck in Bischofshofen riesig ist. Mit der Aussicht auf den Tourneesieg zur letzten Station zu reisen, ist vom Kopf her nicht leicht. Aber wer letztlich der Champion sein will, muss diesem Druck standhalten“, sagte Andreas Goldberger gegenüber chiemgau24.de. Vierschanzentournee 2020/21: Alle Infos zum Skispringen-Highlight

Die Ergebnisse der Qualifikation in Bischofshofen sind dann die Grundlage für den Wettkampf am Mittwoch, für den sich 50 Athleten qualifizieren.

Um 16:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist dann im Liveticker mit dabei.

