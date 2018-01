Hammer im Probedurchgang: Wer soll Stoch noch stoppen?

Kamil Stoch hat den Probedurchgang vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen souverän gewonnen.

Bischofshofen - Der polnische Olympiasieger sprang am Samstagnachmittag auf 139,5 Meter und distanzierte die Konkurrenz damit so wie bei seinen Siegen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Gelingt Stoch bei der letzten Station ein vierter Sieg, schafft er als erst zweiter Skispringer nach Sven Hannawald den Grand Slam bei der Vierschanzentournee. Markus Eisenbichler sprang in Abwesenheit des verletzt abgereisten Richard Freitag auf 133 Meter und wurde in der Probe als bester Deutscher Siebter.

dpa