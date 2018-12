Vierschanzentournee: Deutschem Skispringer gelingt Mega-Überraschung

Bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf gibt es erste Enttäuschungen für das deutsche Team. Markus Eisenbichler sorgt aber für die große Überraschung.

18.35 Uhr: Skispringer Markus Eisenbichler ist mit einem starken zweiten Platz in die 67. Vierschanzentournee gestartet. Der WM-Dritte musste sich in Oberstdorf einzig dem Topfavoriten Ryoyu Kobayashi (Japan) geschlagen geben. Rang drei ging an Doppel-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich. Karl Geiger belegte als zweitbester DSV-Adler den zwölften Rang. Olympiasieger Andreas Wellinger hatte den zweiten Durchgang verpasst.

18.25 Uhr: Kobayashi ist als Letzter dran und springt auf die grüne Linie. Aber er gewinnt. Der Japaner gewinnt den Auftakt in Oberstorf.

18.23 Uhr: Behält Eisenbichler die Nerven? 129m sind es. Aber er liegt vorne. Die 1 blinkt auf. Riesiger Jubel bei den Deutschen.

Update 18.22 Uhr: Stefan Kraft liegt in Front. Eisenbichler ist gleich dran.

Vierschanzentournee Oberstdorf: Skispringer Wellinger nach 1. Durchgang schon raus

Oberstdorf -Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hat beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf einen Podestplatz im Visier. Der WM-Dritte flog im ersten Durchgang auf starke 133,0 m und liegt mit 144,5 Punkten auf Rang zwei. Die Führung übernahm Topfavorit Ryoyu Kobayashi aus Japan, der auf 138,0 m und 147,2 Zähler kam.

Rang drei belegt der Norweger Andreas Stjernen (140,6 Punkte) vor dem Polen Piotr Zyla (139,3). Titelverteidiger Kamil Stoch (Polen/134,7) ist nur Neunter. Hoffnungsträger und Lokalmatador Karl Geiger (Oberstdorf/132,1) folgt als zweitbester DSV-Adler auf Rang elf, Stephan Leyhe (Willingen/131,4) ist Zwölfter. Ebenfalls in den zweiten Durchgang schafften es David Siegel (Baiersbronn/17.), Richard Freitag (Aue/20.), Pius Paschke (Kiefersfelden/21.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/27.).

Eine große Enttäuschung gab es für Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) und Severin Freund (Rastbüchl). Die Team-Olympiasieger von 2014 verloren jeweils ihr K.o.-Duell und schafften es auch nicht über die Lucky-Loser-Wertung in den zweiten Durchgang. Vor allem für Wellinger, der blitzschnell in den Katakomben verschwand, platzten damit vorzeitig alle Träume. "Das muss ich erst einmal sacken lassen, so etwas macht keinen Spaß", sagte Wellinger.

