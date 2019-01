Kobayashi gewinnt alle Springen der Vierschanzentournee - Eisenbichler in der Gesamtwertung Zweiter

Dritter Grand Slam der Geschichte

+ © dpa / Daniel Karmann Ryoyu Kobayashi aus Japan ist am Ziel seiner Träume angekommen und hat die Vierschanzentournee gewonnen. © dpa / Daniel Karmann

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat das Springen in Bischofshofen gewonnen und somit den dritten Grand Slam in der Geschichte der Vierschanzentournee eingefahren. Markus Eisenbichler landet in der Gesamtwertung auf dem zweiten Rang.