Nach DEB-Sieg gegen Frankreich: Deutschland muss für Viertelfinale bei der Eishockey-WM reisen

Von: Christoph Wutz

Teilen

Vor dem deutschen WM-Viertelfinal-Duell mit der Schweiz sorgte der Spielort für Irritationen. Das DEB-Team muss auf Reisen gehen.

Fazit: Deutschland lässt beim 5:0-Kantersieg gegen bereits ausgeschiedene Franzosen gar nichts anbrennen und holt sich noch Platz vier in der Gruppe. Von der ersten Minute an war der DEB hellwach und in jeder Hinsicht die bessere Mannschaft, er überzeugte mit einer geschlossenen Teamleistung und traumhaften Toren.

Damit steht das Team von Bundestrainer Harold Kreis im Viertelfinale. Gegner dort ist am Donnerstagabend ab 19.20 Uhr die Schweiz, die bislang eine bärenstarke WM spielt.

Deutschland – Frankreich 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Tore: 1:0 Ehl (3. Minute), 2:0 Tiffels (17. Minute), 3:0 Peterka (23. Minute), 4:0 Fischbuch (44. Minute), 5:0 Kastner (54. Minute) Zeitstrafen: 2:4 + Spieldauer gegen Farnier (FRA) (ab Minute 47)

Verwirrung um deutschen Spielort beendet: Viertelfinale gegen Schweiz steigt in Riga

Update vom 23. Mai, 23.15 Uhr: Deutschlands Eishockey-Team muss wie geplant zum WM-Viertelfinale gegen die Schweiz nach Riga reisen. Das bestätige der Weltverband IIHF zum Ende der Vorrunde am Dienstagabend offiziell. Demnach findet das Prestigeduell am Donnerstag um 15.20 Uhr (Sport1 und MagentaSport) in der lettischen Hauptstadt statt. Zuvor hatte es Verwirrung um den deutschen Spielort gegeben (siehe Update von 16.30 Uhr)

Anschließend spielt Co-Gastgeber Lettland gegen Schweden (19.20 Uhr). Die Letten sicherten sich den Einzug ins Viertelfinale am letzten Vorrundenspieltag durch ein etwas überraschendes 4:3 (0:0, 2:1, 1:2) nach Verlängerung gegen den Gruppenersten Schweiz. Die Eidgenossen, die bis dahin alle sechs Vorrundenspiele gewonnen hatten, schonten am Dienstag einige Stars für das Viertelfinale gegen Deutschland.

Vor Partie gegen die Schweiz: Verwirrung um deutsches Viertelfinale

Update vom 23. Mai, 16.30 Uhr: Nach dem fixierten Viertelfinal-Einzug sorgt jetzt ausgerechnet der Austragungsort der Partie gegen die Schweiz für Verwirrung. Dem DEB zufolge ist zwei Tage vor dem Spiel noch nicht sicher, wo es überhaupt stattfinden wird. Laut dem Spielplan des Eishockey-Weltverbandes IIHF sollte das Duell eigentlich im lettischen Riga steigen. Dort wurden bislang alle Spiele der Gruppe B der WM ausgetragen, also auch alle Partien des deutschen Viertelfinal-Gegners.

Allerdings erwägt der Verband nun laut DEB, das Spiel im finnischen Tampere, dem anderen der beiden WM-Spielorte, auszurichten. Dort hatte das deutsche Team bereits sämtliche Gruppenspiele bestritten und müsste folglich nicht gesondert zum Viertelfinale anreisen, sollte es in Finnland steigen. Eine offizielle Stellungnahme zu den Ansetzungen wird für Dienstagabend erwartet.

DEB-Team bucht Viertelfinal-Ticket: klarer Sieg gegen Frankreich

60. Minute: Das Spiel ist aus! Deutschland steht hochverdient im WM-Viertelfinale! Niederberger sichert sich sein erstes Shut-Out, er kassiert keinen Treffer gegen Frankreich. Tolle Vorstellung des DEB!

57. Minute: Das Spiel neigt sich jetzt dem Ende zu, wirklich viel läuft hier nicht mehr. Deutschland spielt die Partie souverän runter, Frankreich bäumt sich auf, aber bleibt an Niederberger hängen, der hier unbedingt noch zu null spielen will. Leclerc und Stachowiak geraten noch einmal aneinander, wirklich ernst wird es dabei aber nicht.

54. Minute: Nächster Treffer für Deutschland! Langsam wird es zurecht deutlich. Tolle Vorarbeit von Noebels, der nach einem kleinen Solo rüberlegt auf Kastner. Der wiederum muss nur noch einschieben. Stark! Es ist insgesamt bereits der 20. WM-Assist von Noebel.

51. Minute: Erst muss Kastner auf deutscher Seite für zwei Minuten runter, dann auch wieder ein Franzose. Jetzt wird es nochmal unnötig hart, das Spiel ist eigentlich entschieden. Frankreich möchte sich hier aber doch noch in irgendeiner Form verabschieden.

47. Minute: Harter Check von Farnier. Ohne Rücksicht rast er in den scheibenführenden Sam Souramies und trifft ihn hart am Knie. Nach einem langen Videobeweis entscheiden die Schiedsrichter: für Farnier ist das Spiel wegen des Knie-Treffers zu Ende, große Strafe, das war eindeutig zu viel vom Franzosen.

John-Jason Peterka (r.) trifft herrlich zum 3:0 für das DEB-Team. © Imago / NewsPix24

Deutschland erhöht: überzeugender Auftritt gegen schwache Franzosen

44. Minute: Fischbuch! 4:0 für Deutschland! Das DEB-Team nutzt das Powerplay und macht das vierte Tor. Toller Assist von Kai Wissmann, er passt nach innen zu Fischbuch, der den Puck eiskalt direkt nimmt. Tolles Tor!

44. Minute: Wieder Peterka! Der NHL-Star scheitert aber knapp am Goalie der Franzosen, toller Save! Danach muss ein Franzose für zwei Minuten raus nach einem überharten Ellbogen-Check gegen Kastner. Zum Glück wurde der Deutsche hier nicht richtig getroffen, das hätte übel ausgehen können. Powerplay jetzt für das DEB-Team.

41. Minute: Der Schlussabschnitt läuft! Die Torschuss-Bilanz nach zwei Dritteln spricht Bände für den bisherigen Spielverlauf: Während Frankreich nur sieben Mal gefährlich wurde, kommt Deutschland auf satte 23 Abschlüsse. Jetzt heißt es, fokussiert und konzentriert zu bleiben.

40. Minute: Das zweite Drittel ist gespielt, Frankreich hatte zwar zu Ende nochmals eine gute Chance, der Puck landete aber am Plexiglas. Eine sinnbildliche Aktion für die Franzosen, bei denen fast gar nichts zusammenläuft. Deutschland hingegen ist souverän und hat alles in der Hand.

Souveräne Vorstellung: DEB-Team mit einem Bein im Viertelfinale

38. Minute: Obwohl die Partie bereits jetzt mutmaßlich entschieden ist, nimmt Deutschland kaum den Fuß vom Gaspedal. Nach wie vor macht das DEB-Team Druck und ist dem vierten Treffer deutlich näher als Frankreich dem Anschluss.

37. Minute: Offensiv ist Frankreich einfach viel zu harmlos. Stand jetzt sind die Franzosen bereits zweieinhalb Spiele ohne eigene Treffer. Obwohl sie ohne Druck aufspielen können, scheint dieser Negativ-Lauf heute nicht zu enden. Nach vorne geht kaum etwas bei unserem Nachbarland. Deutschland steht vor dem Viertelfinal-Einzug.

35. Minute: Wenige Chancen gerade, es geht eng zu, insbesondere Nico Sturm führt auf deutscher Seite viele Zweikämpfe. Plötzlich kommt Müller knapp vor dem französischen Tor zum Abschluss, macht aber kein Tor, Frankreich war da für einen Moment unaufmerksam. Stark pariert vom französischen Goalie!

31. Minute: Gute Möglichkeit auf das vierte Tor, aber Kastner scheitert im Getümmel vor dem französischen Tor.

30. Minute: Frankreich will mehr nach vorne und kommt immer wieder zu Abschlüssen. Diese können aber meistens von Deutschland abgeblockt werden, das DEB-Team ist klar besser und lässt nichts zu.

26. Minute: Uiiii! Auch dieser Spielzug hätte ein Tor verdient gehabt! Seider schickt Tiffels mit einem Wahnsinns-Pass, der hat nur noch den französischen Goalie vor sich und scheitert erneut am Pfosten. Tolles Eishockey von Deutschland, das Frankreich hier nach Belieben dominiert.

Deutschland zaubert: Peterka baut die Führung sensationell aus

23. Minute: Tooooor! 3:0! „Jay-Jay“ Peterka macht‘s! Er lässt die französischen Hinterleute wie Slalomstangen stehen und erhöht ganz wichtig früh auf 3:0! Wahnsinns-Solo, ein echtes Tor des Willens.

21. Minute: Weiter geht‘s! Mo Müller taucht nach wenigen Sekunden gleich wieder gefährlich vor dem französischen Gehäuse auf, wird aber verteidigt.

2:0 nach dem ersten Drittel: DEB erhöht kurios

20. Minute: Das erste Drittel ist zu Ende und Deutschland führt hochverdient mi 2:0. Es könnte auch schon deutlicher sein, Frankreich kommt kaum zum Zug und ist überwiegend mit Verteidigen beschäftigt. Stand jetzt hat das DEB-Team das Viertelfinale gegen die Schweiz gebucht.

19. Minute: Jetzt ist richtig Dampf in der Partie! Erst tankt sich Kahun durch und trifft nur den Pfosten, dann wird auch Frankreich erstmals gefährlich. Matthias Niederberger im deutschen Tor pariert aber stark gegen Toto Rech.

Die deutsche Mannschaft bejubelt den Führungstreffer durch Alexander Ehl (2. v. r.). © Imago / Lehtikuva

17. Minute: Tooooooor für Deutschland! Das 2:0! Was für ein krummes Ding! Vom Schienbeinschoner von Tiffels geht der Puck nach einem Doppelpass mit Peterka über die Linie, der französische Torwart kommt nicht mehr rechtzeitig heran.

Deutschland auf Viertelfinal-Kurs – Frankreich kaum mit Chancen

16. Minute: Deutschland dominiert die Franzosen, die sich meistens nur mit Icings befreien können. Der DEB ist aktuell klar auf Viertelfinal-Kurs.

14. Minute: Peterka taucht nach einem einfachen, aber starken Zuspiel vor dem französischen Tor auf. Sein Versuch wird aber abgeblockt. Deutschland bestimmt das Spiel weiterhin.

10. Minute: Frankreich übersteht das Powerplay knapp, Deutschland hatte zwei gute Chancen, traf aber unter anderem nur den Pfosten. Ehl kurz darauf gleich mit der nächsten Chance. Zwar kommt dabei nicht gleich der zweite Treffer heraus, aber Frankreich tut sich sehr schwer.

6. Minute: Anthony Rech muss aussetzen, erste Zeitstrafe für Frankreich. Deutschland jetzt zwei Minuten im Powerplay. Das DEB-Team macht gleich mehr Druck und möchte auf das zweite Tor gehen.

Traumstart: DEB-Team geht früh in Frühung

4. Minute: Tooooooor für Deutschland! Ehl macht‘s! Stachowiak tankt sich wahnsinnig stark durch und legt fantastisch auf Ehl ab, 1:0 für das deutsche Team. Auf den Knien behält Stachowiak Gleichgewicht und Übersicht, toller Assist.

2. Minute: Frankreich will gleich Druck aufbauen, Deutschland steht aber ganz sicher und lässt erstmal nichts anbrennen.

1. Minute: Das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft läuft! Es geht gleich heiß her.

Update vom 23. Mai, 11.18 Uhr: Die Mannschaften betreten das Eis. Alles ist angerichtet, in wenigen Augenblicken geht es los!

Update vom 23. Mai, 11.05 Uhr: Die Aufstellung des zuletzt drei Mal in Folge siegreichen DEB-Teams ist da. Im Vergleich zum Kantersieg gegen Ungarn wechselt Harold Kreis nur einmal. Verletzungsbedingt rückt Daniel Fischbuch für Manuel Wiederer in die dritte Reihe. Vor allem im Powerplay soll er eine wichtige Rolle einnehmen.

Update vom 23. Mai, 10.40 Uhr: Langsam, aber sicher wird es ernst in Tampere. Der Countdown läuft: In 40 Minuten startet die Partie. Schafft es Deutschland ins Viertelfinale der Eishockey-WM? Oder ist der Auftritt gegen die Franzosen heute bereits das letzte Spiel der Mannschaft von Harold Kreis? Wir sind gespannt!

Gegen Ungarn gelang dem DEB-Team der dritte Sieg in Folge. © IMAGO/Kalle Parkkinen

Vorbericht: Tampere – Deutschlands Nationalteam hat bei der Eishockey-WM den Einzug ins Viertelfinale komplett in der eigenen Hand. Nach dem 7:2-Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis gegen Ungarn am Sonntag verlor nun Konkurrent Dänemark am Montag mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) gegen den Gruppenzweiten Schweden.

Eishockey-WM Ort: Arena Riga, Nokia Arena Datum: Freitag, 12. Mai 2023, bis Sonntag, 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Nach Niederlage von Dänemark: Mit einem Sieg steht DEB-Team sicher im Viertelfinale der Eishockey-WM

Damit ist klar, dass das deutsche Team mit einem Sieg am Dienstag gegen Frankreich (hier erfahren Sie, wo sie das Spiel des DEB-Teams im TV verfolgen können), das keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen hat, auf jeden Fall Platz vier erreicht und damit in der Runde der letzten acht steht. Auch ein Sieg Dänemarks am Abend gegen Titelverteidiger und Gastgeber Finnland würde daran dann nichts mehr ändern.

Verliert Deutschland das Spiel gegen Frankreich nach regulärer Spielzeit, muss Dänemark Finnland ebenfalls unterliegen. Sollte Deutschland nach Verlängerung oder Penaltyschießen verlieren, dürfte Dänemark maximal nach Verlängerung oder Penaltyschießen gewinnen, nicht aber in regulärer Spielzeit. Das direkte Duell mit den Dänen gewann Deutschland zuletzt mit 6:4.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Frankreich heute im Live-Ticker

Coach Kreis schielt vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Frankreich bereits auf ein mögliches Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz. „Wir beschäftigen uns natürlich gerade mit Frankreich, aber ich habe die Leistung der Schweiz schon zur Kenntnis genommen“, sagte er am Montag in Tampere. Bereits 2010 und 2021 hatte sich das deutsche Team gegen die Eidgenossen jeweils den Halbfinal-Einzug gesichert.

Bevor es allerdings womöglich gegen den souveränen Ersten der Gruppe B geht, steht noch das Duell mit den Franzosen an. Verfolgen Sie das Spiel der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Frankreich, am Dienstag um 11.20 Uhr, hier im Live-Ticker. (wuc/dpa)