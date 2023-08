„Ein 32 Kilometer langer Albtraum“ – Biathlon-Star gerät an seine körperlichen Grenzen

Von: Jannek Ringen

Teilen

Die Saison im Wintersport ruht und die Vorbereitung auf die kommende Saison läuft. Dabei ist Biathlon-Star Christiansen übers Ziel hinausgeschossen.

Svolvaer – Derzeit arbeiten die Stars des Wintersports hart daran, dass sie in der kommenden Saison in Top-Form sind. Auch der norwegische Biathlet Vetle Sjastad Christiansen befindet sich mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Dabei nahm der 31-Jährige am Lofoten Skyrace in Norwegen teil, wo er schmerzhaft seine körperlichen Grenzen kennengelernt hat.

Vetle Sjastad Christiansen Geboren: 12. Mai 1992 (Alter 31 Jahre), Geilo, Norwegen Sportart: Biathlon größte Erfolge: u.a. Olympia-Gold mit der Staffel 2022

Christiansen will den Erfolg aus der vergangenen Biathlon-Saison bestätigen

Seit mehreren Jahren gehört Christiansen zu den Topstars im Biathlon und geht jedes Jahr als einer der Favoriten in die neue Saison. In seiner Karriere konnte er neben der Goldmedaille bei Olympia 2022 auch Weltcupsiege und Weltmeisterschaften feiern. In der abgelaufenen Saison landete er im Gesamtweltcup auf einem starken dritten Rang.

Der ehrgeizige 31-Jährige steckt mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison, in der er an vergangene Erfolge anknüpfen möchte. Deshalb überlässt er nichts dem Zufall und trainiert härter denn je. Auf dem Trainingsplan stand das Lofoten Skyrace, ein Laufrennen in der weltbekannten norwegischen Provinz. Zusammen mit seiner Teamkollegin Ingrid Landmark Tandrevold, die in der Vergangenheit offen über mentale Probleme sprach, nahm er an diesem teil.

Biathlon-Star Christiansen ist bei einem Laufrennen auf den Lofoten an seine Grenzen gekommen. © IMAGO / Bildbyran

„32 Kilometer langer Albtraum“ beim Lofoten Skyrace

Beim Lofoten Skyrace geht es durch die bergige Landschaft der Lofoten über unterschiedliche Distanzen. Christiansen entschloss sich zusammen mit seiner Teamkollegin für die 32-Kilometer-Distanz, die längste bei dem Rennen. Der Biathlet landete auf dem 58. Rang in der Kategorie der Herren und musste anerkennen, dass er an seine körperlichen Grenzen gekommen war.

„Es war ein 32 Kilometer langer Albtraum“, sagte der 31-Jährige dem norwegischen Sender TV2. „Eigentlich hatte das Rennen gut begonnen. Doch ich war es so angegangen, als ob ich einen 10 Kilometer langen Massenstart vor mir hätte“, führte er aus. Seine Teamkollegin Tandrevold kam als Zweite bei den Damen ins Ziel, 35 Minuten vor ihrem Teamkollegen.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Körperliche Krise bei Christiansen – Teamkollegin schockiert

Durch seinen überschnellen Start geriet Christiansen in eine schwere körperliche Krise und konnte sich nur mit letzter Kraft über die Ziellinie retten. „Ich erhielt Unterstützung und Hilfe sowohl von den Ansässigen als auch von anderen Teilnehmern und einigen Leuten vom Roten Kreuz. Sie gaben mir Tabletten, Bananen, Wasser und Cola, aber es nützte nichts“, resümierte der Biathlet die kritische Phase des Rennens.

Im Rückblick sprach er über die „wahrscheinlich schwierigste Sport-Erfahrung aller Zeiten“. Als er nach dem Rennen wieder zu Kräften gekommen war, erklärte er, dass er einen totalen Zusammenbruch hatte und alle Muskeln blockiert waren. Teamkollegin Tandrevold war überrascht und etwas besorgt zugleich. „Ich wusste nicht, dass er so weit zurücklag. Nicht weil ich schnell lief, sondern weil ich nicht erwartet hatte, ihn dort zu sehen. Ich dachte, er sei viel weiter vorne“, so die Norwegerin. Am Ende erholte sich Christiansen und ist um eine Extrem-Erfahrung reifer. (jari)