„Red Bull verleiht ...“: Verstappen hat Vogel auf dem Gewissen

Von: Christoph Wutz

Teilen

Red-Bull-Pilot Max Verstappen dominiert die Formel 1 nach Belieben. Zuletzt widerlegte er jedoch unglücklich den Slogan seines Teamsponsors.

Montreal – Max Verstappen ist weiterhin das Maß aller Dinge in der Formel 1. Von inzwischen acht absolvierten Saisonrennen gewann der Niederländer sechs und führt die Fahrerwertung souverän mit 195 Punkten an. Auch beim Großen Preis von Kanada triumphierte der Red-Bull-Pilot zuletzt ungefährdet. Dabei unterlief dem 25-Jährigen jedoch während des Rennens ein Missgeschick, an dem er noch einige Zeit zu knabbern haben dürfte: Er riss einen Vogel in den Tod.

Max Verstappen Geboren: 30. September 1997 (Alter: 25 Jahre), Hasselt, Belgien Formel-1-Debüt: Beim Großen Preis von Australien 2015 Aktuelles Team: Red Bull Racing Größte bisherige Erfolge: 2x Weltmeister (2021, 2022)

Vogel wurde zum Leidtragenden: Red-Bull-Fahrer Verstappen in bestechender Form

Für Max Verstappen gab es nach dem Großen Preis von Kanada am vergangenen Sonntag eigentlich allen Grund zur Freude. Der Formel-1-Dominator siegte auf dem Circuit Gilles-Villeneuve zum insgesamt 41. Mal in seiner Karriere und zog damit mit dem legendären Ayrton Senna gleich.

Und auch für seinen Rennstall um Teamchef Christian Horner gab es in Montreal allen Grund zum Jubeln: Der niederländische Fahrer bescherte Red Bull den 100. Grand-Prix-Sieg der eigenen Formel-1-Geschichte. Doch während des Rennens kam es zu einem tragischen Vorfall um den 25-Jährigen. Ein Vogel wurde zum Leidtragenden der bestechenden Form Verstappens.

Formel-1-Pilot Max Verstappen hat nach dem Rennen in Kanada einen Vogel auf dem Gewissen. © Imago / HochZwei / Screenshot: Twitter/Charrel Jalving

„Red Bull verleiht...“: Formel-1-Dominator Verstappen hat einen Vogel auf dem Gewissen

Auf Twitter kursiert derzeit ein Video des Unfalls, bei dem der Niederländer den bekannten Werbeslogan seines Teamsponsors („Red Bull verleiht Flügel“) gewissermaßen widerlegt.

Der Clip zeigt den Fahrer beim Rennen in Kanada aus der Ego-Perspektive. Verstappen, der im Québec einsam seine Kreise zog, trifft darin unmittelbar nach einer Linkskurve einen Vogel. Der 25-Jährige ist in diesem Zusammenhang kein Vorwurf zu machen, er konnte das kleine Tier kaum sehen und war in sehr hohem Tempo unterwegs. Auf den Bewegtbildern ist der Vogel, den der Führende der Fahrwertung nun auf dem Gewissen hat, kaum zu erkennen.

Im Video: unglücklicher Red-Bull-Pilot Verstappen verleiht einem Vogel keine Flügel

Red-Bull-Pilot Verstappen von Vogel-Unfall wenig begeistert: „Sah nicht so toll aus“

Der Vogel geriet dabei fast buchstäblich unter die Räder von Max Verstappens Wagen und gelangte in den Bremsschacht des Boliden. Dort blieb er für den Rest des Rennens.

„Der klebte immer noch an meinem Auto, als ich zurückkam“, sagte Verstappen nach dem Rennen. Vom Anblick des Vogels zeigte sich der 25-Jährige wenig begeistert: „Sah nicht so toll aus“, so der Niederländer.

Alle Formel-1-Weltmeister nach Anzahl der Siege Fotostrecke ansehen

Red Bulls Verstappen nach Vogel-Unglück mitfühlend: „Der Mechaniker, der das entfernen musste, tut mir leid“

Der Vogel selbst war nicht der einzige Leidtragende der Aktion. Nach dem Lauf musste ein Mitglied des Rennstall-Staffs das tote Tier aus Verstappens Wagen bergen: „Der Mechaniker, der das entfernen musste, tut mir leid“, brachte der Red-Bull-Pilot sein Mitgefühl zum Ausdruck.

Doch nicht der Niederländer bescherte den Motorsport-Fans im Québec eine denkwürdige Anekdote. Auch seine Rennfahrerkollegen Kevin Magnussen und Nyck de Vries sorgten beim Formel-1-Rennen in Kanada für einen kuriosen Moment. (wuc)