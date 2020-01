Wassersportler zweimal vorn

Die HNA-Leser haben die Mündener Sportler des Jahres gewählt. Gleich zweimal lagen Wassersportler auf den ersten Plätzen.

Das war mal ein klares Ergebnis: Mit über 400 Stimmen Vorsprung wurde Kanute Fynn Krause zum Mündener Sportler des Jahres 2019 gewählt. Bei den Sportlerinnen triumphierte Orientierungsläuferin Ann-Charlotte Spangenberg, und die Krone im Feld der Mannschaften sicherte sich das Ruderer-Duo Yannik Stadler und Lirion Djekovic. Die Gewinner ließen sich von mehr als 300 Gästen in der Weserberglandhalle feiern.

Zum zweiten Mal nach der Premiere im vergangenen Jahr war die Wahl der Mündener Sportler des Jahres in die Tanzveranstaltung „Nacht des Sports“ eingebettet worden. So erhielten die zur Wahl stehenden Athleten in der Festhalle des Trans World Hotels Freizeit Auefeld einen würdigen Rahmen. Hann. Mündens Bürgermeister Harald Wegener freute sich über die starken Leistungen der Sportler, die erneut unter anderem Deutsche Meistertitel zu bieten hatten. Mehr lesen Sie in der Montagsausgabe der Mündener Allgemeinen.