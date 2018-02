Deutsches Eishockey-Team ist im Halbfinale: So reagieren die Huskies 

Spiel gegen Kanada am Freitag

+ Die entscheidende Szene: Patrick Reimer (rechts) überwindet den schwedischen Keeper Viktor Fasth zum 4:3. Foto: afp

Kassel. Völlig losgelöst – nicht anders lässt sich das in Worte fassen, was sich am Mittwoch auf der deutschen Spielerbank abspielt: Die Verlängerung gegen Weltmeister Schweden ist gerade 90 Sekunden alt, als der Puck bei Patrick Reimer landet.