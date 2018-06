Wandern bis zur Schmerzgrenze

Brennende Blasen, blutunterlaufene Zehennägel und Schmerzen am ganzen Körper – die körperlichen Strapazen, die Bernd Erkelenz demnächst bevorstehen, kennt der 49-Jährige ganz genau.

Dennoch freut sich der passionierte Sportler aus Westuffeln darauf, vom 21. bis 24. Juni an der erstmalig in der sechsjährigen Geschichte der Grimmsteig-Tage angebotenen Grimmsteig Extrem XL-Wanderung teilzunehmen.

„Für mich geht mit dieser riesigen Herausforderung ein Traum in Erfüllung. Das ist das Highlight des Jahres“, spielt Erkelenz auf die insgesamt 169 Kilometer lange Tour an. Oder besser gesagt Tortur. Denn die Strecke birgt mehr als 4000 Höhenmeter und verlangt dem Körper mit Schlafentzug und weiteren körperlichen Beeinträchtigungen so einiges ab. Laut Ausschreibung ist sie ausschließlich für Wanderprofis geeignet. Als solchen betrachtet sich Bernd Erkelenz nicht unbedingt.

„Ich habe einfach Spaß an jeder Form der Bewegung. Das Wandern macht mir Freude und ich entwickle dabei enormen Ehrgeiz. Ob ich professionell vorgehe und welches Ergebnis am Ende herauskommt, wird man sehen“, zeigt sich Erkelenz bescheiden. Seine Bilanz bei den Grimmsteig-Tagen kann sich allerdings sehen lassen. Zweimal absolvierte er die 84 Kilometer lange Strecke und ebenso oft die 111 Kilometer. Zweimal in Folge kam er auf der 111 Kilometer-Strecke, zuletzt nach beachtlichen 18 Stunden, als Erster im Ziel an. „Erschöpft und mit Füßen wie eine Wasserleiche, aber total glücklich“, so Erkelenz.

Die Idee, sich vor fünf Jahren zu den Grimmsteig-Tagen anzumelden, entstand aus einer Laune heraus. „Das war eher eine Schnapsidee, die im Gespräch mit meinem Freund entstanden ist“, erinnert sich Erkelenz. Und die jüngste Entscheidung, nun die Extrem XL-Tour zu erwandern, sei seinem großen Ehrgeiz geschuldet. Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es nicht lange. Der dreifache Familienvater war einer der ersten, der sich für die 169 Kilometer- Strecke anmeldete. Eine spezielle Vorbereitung auf die Wanderung betreibt er nicht, allerdings trainiert er dreimal wöchentlich im Fitness-Studio, ist in der Firmensportgruppe aktiv und dreht ausgiebige Jogging-Runden.

Was sein Erfolgsrezept fürs stramme Wandern ist? „Ich achte einfach auf meine Ernährung, meine Ausstattung und auf nette Kontakte“, verrät Erkelenz.

Für die beiden erstgenannten Aspekte sorgt er selbst - mit Landjägerwurst und Cola sowie einem gut gefüllten Rucksack mit Stirnlampe für das Wandern in der Nacht, Stulpen gegen den Schmutz und festen Wanderschuhen aus Leder. Die Kontakte hingegen würden sich von ganz allein ergeben. „Man ist gut beraten, sich einen Gesprächspartner zu suchen, der in etwa das gleiche Tempo vorlegt“, so Erkelenz. Bei den vergangenen Veranstaltungen hat Erkelenz auf diese Weise viele Kontakte geknüpft.

In der Szene ist er mittlerweile bekannt. „Viele sprechen mich auf meinen Sieg im Vorjahr an. Ich habe für die anstehende Wanderung aber keinen festen Plan. Nicht siegen, sondern ankommen ist das Ziel“, sagt Erkelenz. Wohl wissend, was ihn erwartet, wenn er nach 169 Kilometern seine Schuhe erstmals auszieht.