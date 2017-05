Wehrleins Wagnis geht auf: Platz acht "fantastisch"

Glanzleistung in Barcelona

+ © Manu Fernandez Pascal Wehrlein vom Sauber F1 Team fährt auf der Rennstrecke. Foto: Manu Fernandez © Manu Fernandez

Barcelona (dpa) - Fast ungläubig gluckste Pascal Wehrlein nach der Zieldurchfahrt in sein Helm-Mikrofon. Platz acht beim Großen Preis von Spanien - so weit vorn hatte der Deutsche noch nie in seiner Formel-1-Karriere ein Rennen beendet.