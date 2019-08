Spiele, Sätze, Sprünge: Die Wochen der Welt- und Europameisterschaften 

Die nächsten Tage und Wochen stehen im Zeichen internationaler Turniere. Wir geben eine Übersicht, welche Meisterschaften gestartet sind und welche bald losgehen.

Hockey-EM

Die Europameisterschaft im Hockey ist am 16. August bei den Herren und am 17. August bei den Damen gestartet. Beide Turniere werden in Antwerpen ausgetragen. Gespielt wird in je zwei Gruppen á vier Mannschaften. Die Finalpartien steigen am Samstag, 24. August (Herren) und Sonntag, 25. August (Damen).

Die Hockey-Herren sind mit einem 9:0 gegen Schottland und 2:3 gegen die Niederlande ins Turnier gestartet. Am Dienstag zogen sie souverän durcheinen 5:0 Sieg gegen Irland ins Halbfinale ein. Dort treffen sie voraussichtlich auf Weltmeister Belgien. Auch die Damen sind nach dem 13:0 Auftaktsieg gegen Weißrussland. auf Halbfinalkurs.

Übertragung: Livestream unter www.eurohockeytv.org

Reit-EM

Rotterdam ist seit Sonntag Austragungsort der EM in der Dressur und dem Springreiten. Gestartet wurde mit der Verfassungsprüfung. Im Mannschaftswettbewerb haben die deutschen Dressur-Reiter angeführt von Isabell Werth am Dienstag ihrer Erfolgsgeschichte bei der EM die 24. Goldmedaille hinzugefügt.

Weiter geht es am Donnerstag mit dem Special. Den Abschluss der EM bildet am Samstag die Kür. Die Springreiter um Weltmeisterin Simone Blum starten heute mit dem Zeitspringen ins Turnier. Am Freitag geht es um den Nationenpreis, am Sonntag steigt das Finale im Einzelspringen.

Übertragung: ARD und Eurosport

Vom 27. August bis 1. September läuft in Luhmühlen außerdem die EM der Vielseitigkeitsreiter.

Kanu-WM

Die Kanu-WM startet morgen im ungarischen Szeged. Los geht es mit den ersten Vorläufen. Um Gold, Silber und Bronze wird am Samstag und Sonntag gepaddelt. Deutscher Hoffnungsträger ist Olympiasieger Sebastian Brendel. Auch der Kajak-Vierer und das Frauen-Quartett sind Favoriten. Mit dabei sind zwei Nordhessen: Felix Frank und Sarah Brüßler, beide aus Kassel.

Übertragung:ZDF-Livestream

Volleyball-EM

Vom 23. August bis zum 8. September steigt die Volleyball-EM der Frauen. Das Turnier wird von vier Nationen ausgetragen. Neben Polen sind die Türkei, die Slowakei und Ungarn Gastgeber. 24 Nationen kämpfen in vier Gruppen á sechs Mannschaften um die EM-Titel. Die Deutschen treffen zum Auftakt am Freitag auf die Schweiz, danach auf Spanien, Russland, Slowakei und Weißrussland.

Übertragung:Sport 1

Vom 12. bis 29. September findet zudem die EM der Herren statt.

Basketball-WM

Die Basketball-WM in China beginnt am Samstag, 31. August. Erstmals nehmen 32 statt 24 Nationen teil. Die Deutschen treffen in der ersten Runde auf Frankreich, Jordanien und die Dominikanische Republik. Die K.o.--Spiele werden am 10. und 11. September ausgetragen, das Finale am 15. September. Übertragung: MagentaTV