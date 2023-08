„Familie oder Training?“: Deutscher Abfahrts-Vize-Weltmeister nimmt seine Kinder in der Vorbereitung mit

Von: Luca Hartmann

Teilen

Die Deutschen Ski-Stars bereiten sich derzeit auf die anstehende Saison vor. Andreas Sander setzt in der Vorbereitung auf familiäre Unterstützung.

Burgberg - In rund 2 Monaten startet die neue Ski-Weltcup-Saison 2023/2024. Am 28. Oktober starten die Frauen mit dem Riesenslalom im österreichischen Sölden, nur einen Tag später starten die Männer ebenfalls im Riesenslalom auf gleicher Strecke in die neue Saison. Die Ski-Stars stecken mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison. So auch Andreas Sander.

Andreas Sander Geboren: 13. Juni 1989 (34 Jahre), in Schwelm (Deutschland) Disziplin: Abfahrt und Super-G Größte Erfolge: WM-Silber in der Abfahrt 2021

Sander nimmt Kinder beim Training mit

Der 34-Jährige will in der neuen Saison an seine Erfolge aus dem vergangenen Winter anknüpfen und macht sich derzeit im heimischen Burgberg im Allgäu fit für die neue Weltcup-Saison. Dabei erhält Sander tatkräftige Unterstützung, wie er kürzlich auf seinem Instagram-Kanal zeigte.

Sander postete einen Schnappschuss von sich beim Laufen, während ihn offensichtlich seine beiden eigenen Kinder auf Fahrrädern hinterherfahren. Dazu schrieb das Ski-Ass: „Verfolgungsjagd ... Sonntag: Familie oder Training? Versuchen wir beides“. Die Winter-Vorbereitung nutzt Sander also gleichzeitig auch, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Beim Training wird Skirennläufer Andreas Sander von seinen Kindern „verfolgt“ © Instagram/andi_sander und IMAGO / Eibner Europa

Skirennläufer Sander mit starker letzter Saison

Zu dem Foto, das offenbar im Regen entstanden ist, schreibt Sander auch die passenden Hashtags „familyfirst“, „running“, „rainiday“ und „allgäu“. Seine Frau Julia kommentiert das Bild mit einem Herz. Ein anderes Wintersport-Paar verkündete hingegen erst kürzlich sein Liebes-Aus.

Im kommenden Winter will Sander seine gute Form aus der vergangenen Saison bestätigen. Am 5. März dieses Jahres fuhr er im Super-G in Aspen auf Rang zwei und damit erstmals überhaupt in seiner Karriere aufs Podest in einem Weltcuprennen. Kurz darauf gelang ihm dies mit einem dritten Platz in der Abfahrt beim Weltcupfinale in Soldeu erneut.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Sander holte 2021 WM-Silber

Nachdem Sander 2008 bei den Juniorenweltmeisterschaften im spanischen Formigal im Super-G Gold gewann, feierte er kurze Zeit später sein Debüt im Weltcup. Insgesamt fuhr er im Weltcup 33 mal unter die besten Zehn. Sein größter Erfolg gelang ihm jedoch bei den Weltmeisterschaften 2021 in Cortina d’Ampezzo, als er in der Abfahrt sensationell die Silbermedaille gewann.