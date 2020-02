Wegen Wetter: Beginn der Qualifikation in Willingen am Freitag früher

Wer die weltbesten Springer am Freitag an der Willinger Mühlenkopfschanze sehen will, muss ein wenig früher anreisen. Wegen der Wetterprognosen findet die Qualifikation am Freitag früher statt.

Willingen. Besucher des Weltcup-Skispringens in Willingen aufgepasst: Wegen der Wetterprognosen wird die Qualifikation am Freitag früher stattfinden. Sie startet nun bereits um 15 Uhr.

Dies teilte der SC Willingen am Donnerstag Abend mit. Bislang sollte die Qualifikation erst um 18 Uhr starten. Das offizielle Training beginnt schon um 13 Uhr, Einlass in das Stadion an der Mühlenkopfschanze ist ab 12 Uhr. Die Zuschauer werden vom SC Willingen um eine entsprechend rechtzeitige Anreise gebeten. Ob auch das Springen am Sonntag noch nach vorne verlegt wird, steht bislang noch nicht fest. Für den Sonntag sind Sturmböen vorhergesagt.

Die Schanze selber präsentiert sich in gutem Zustand. Wie immer wurde die Anlage vom technischen Delegierten des Weltskiverbandes Franck Salvi ohne Probleme abgenommen. „So extrem war es noch nie“, sagte der Pistenraupenfahrer Björn Wäscher angesichts von viel Regen statt Schnee und Wärme statt Frost. Erst am Montagmorgen um 10 Uhr konnten Wäscher und sein Mitstreiter Peter Stremme mit dem Verteilen des Kunstschnees auf dem mächtigen Aufsprunghügel beginnen. „Wir sind dann rund um die Uhr gefahren“, sagt Wäscher. Buchstäblich – er bekam in dieser Zeit ganze vier Stunden Schlaf.

Parallel sicherte und belegte das Tretkommando um Uwe Leipold und Jörn Kesper bis nachts um 3 Uhr den durchnässten Hang mit schweren Bohlen von oben nach unten in mühsamer Fuß- und Handarbeit. Unterstützt von einer Pistenraupe der Seilbahngesellschaft war die gröbste Arbeit am Mittwoch um 22 Uhr erledigt.

„Jetzt fehlt nur noch die Feinarbeit“, erklärte Schanzenchef Andi Rohn, als Donnerstag der Schneehobel ans Stahlseil am Schanzentisch gehängt wurde. „Es ist noch viel Arbeit“, sah auch Franck Salvi, „aber die Willinger wissen, was zu tun ist“.