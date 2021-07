Wimbledon-Halbfinale heute im Live-Ticker: Stürmt Angie ins Endspiel? Kerber-Duell gegen die Nummer eins

Bremerin unter den letzten Vier

Angelique Kerber ist in Wimbledon ein Lauf gelungen, den ihr wenige zugetraut haben. Zieht sie jetzt sogar ins Finale ein? Das Halbfinal-Match heute im Live-Ticker.

Wimbledon-Halbfinale: Angelique Kerber - Ashleigh Barty | Donnerstag, 14.30 Uhr

Kann „Angie“ ihren Lauf bis ins Finale fortsetzen? Es geht gegen die Nummer eins der Welt.

London - Hätte man Angelique Kerber letztes Jahr erzählt, dass sie beim kommenden Wimbledon-Turnier* um das Finale spielt - sie hätte wohl selbst nur gelächelt. Die letzten Jahre waren hart für das deutsche Tennis-Ass, nun konnte sich Kerber aus ihrem Dauertief befreien.

Nach ihrem tollen Lauf bei den „All England Championships“ trifft sie im Halbfinale auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty. Die Australierin ist favorisiert, doch es ist, wie Kollegin Andrea Petkovic analysierte: „Je weiter Angie kommt, desto gefährlicher wird sie.“

Einmal hat sie in Wimbledon schon gewonnen* (2018), diese positiven Erinnerungen sollen ihr jetzt helfen. „Es ist ein gutes Gefühl, die Trophäe schon zu Hause stehen und hier gewonnen zu haben. Die Reise ist noch nicht zu Ende“, kündigte die Bremerin an.

Wimbledon: Angelique Kerber - Ashleigh Barty im Live-Ticker - Australierin zeigt Respekt

„Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich es zurückschaffen kann“, sagte Kerber. Dieser unerschütterliche Glaube an sich selbst, der Kerber zur Nummer eins der Welt gemacht hat, trug sie nun zum vierten Mal ins Halbfinale. „In dem Moment, in dem so eine Spielerin weiter arbeitet, das Feuer, das Herz und den Glauben hat, ist das möglich. Und das sieht man jetzt“, sagte die deutsche Frauentennis-Chefin Barbara Rittner im Gespräch mit dem SID. Sie habe nie gespürt, dass bei der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin „die Luft raus ist, dass sie nicht mehr brennt“.

Das ist auch Turnierfavoritin Barty nicht verborgen geblieben. „Sie kämpft um jeden einzelnen Punkt. Sie hat Grand Slams gewonnen“, sagte die Australierin respektvoll, die Bilanz gegen Kerber ist mit 2:2 ausgeglichen: „Sie weiß, wie man in brutalen Momenten durchhält.“

Wimbledon: Angelique Kerber - Ashleigh Barty im Live-Ticker - „Ich liebe Tennis“

Die Unterstützung von den Rängen - seit Dienstag sind in Wimbledon sogar volle Stadien erlaubt - ist für Kerber ein ganz großer Schlüssel für ihren Erfolgslauf. „Ich liebe Tennis. Und ich liebe es, rauszugehen und vor den Fans zu spielen", sagte sie: „Ich glaube, das treibt mich gerade an, hier mein bestes Tennis zu spielen." Ohnehin sei Wimbledon ein „magischer Ort" für sie, wie Kerber schon mehrfach betonte. Nimmt das Turnier für sie auch ein magisches Ende? Ob die Euphorie sie bis ins Finale trägt, erfahren Sie hier. Wir sind ab 14.30 Uhr im Live-Ticker dabei.