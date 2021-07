Wimbledon im Live-Ticker: Angie, mach Deutschland stolz! Zieht Kerber ins Halbfinale ein?

Bremerin hat guten Lauf

+ © AELTC/SIMON BRUTY/AFP Angelique Kerber spielt wieder im Konzert der ganz Großen mit. © AELTC/SIMON BRUTY/AFP

Angelique Kerber ist die letzte verbliebene Deutsche in Wimbledon. Schafft sie es ins Halbfinale? Das Viertelfinal-Match gegen Karolina Muchova im Live-Ticker.

Wimbledon: Angelique Kerber - Karolina Muchova | Dienstag, 15.15 Uhr

Kerber ist die letzte deutsche Hoffnung im Turnier - jetzt steht das Viertelfinale gegen die starke Tschechin an.

Zieht die Deutsche ins Halbfinale ein? Wir sind im Live-Ticker dabei.

London - Wird es das Comeback-Jahr von Angelique Kerber? Seit 2018 ist es ruhig geworden um die Norddeutsche, nun hat sie endlich wieder ein Grand-Slam-Viertelfinale erreicht. In Wimbledon* gehört sie plötzlich wieder zu den Mitfavoritinnen - und nach dem Aus von Alexander Zverev ruhen alle deutschen Hoffnungen auf ihr.

Wimbledon: Angelique Kerber hat die Chance auf das Halbfinale

Ihren bislang letzten der drei Grand-Slam-Titel holte Kerber 2018 auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon*. Das Turnier in diesem Jahr läuft für sie ähnlich gut. Im Viertelfinale trifft sie auf die Tschechin Karolina Muchova und hat auch dort keine schlechten Chancen auf einen Sieg. Im Achtelfinale hatte sie das 17-jährige „Wunderkind“ Cori Gauff in zwei Sätzen bezwungen.

Mit der Amerikanerin kam Kerber durch ihr unnachgiebiges Konterspiel recht gut klar, doch Muchova könnte eine unangenehm werden, wie die Deutsche erwartet. „Es ist eine knifflige Gegnerin“, sagt Kerber. Beide bisherigen Duelle hat sie aber gewonnen.

Wimbledon: Angelique Kerber schon jetzt glücklich - „Genieße meine Zeit hier“

Wimbledon und Kerber - das passt. Die 33-Jährige fühlt sich auf dem Rasen wohl. „Ich genieße meine Zeit hier“, richtete sie ihre Worte an die Fans. „Ihr gebt mir die Energie, mein bestes Tennis zu zeigen. Das ist so ein magischer Ort für mich.“ Allerdings ist auch Muchova in einer guten Verfassung. Bei den Australian Open Anfang des Jahres erreichte sie das Halbfinale.

Wir begleiten die Partie auf dem „Court No.1“, dem zweitgrößten Stadion der Londoner Anlage, im Live-Ticker. Das Match ist für 15.15 Uhr angesetzt. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA