Witthöft bei French Open als letzte Deutsche raus

5:7, 1:6 gegen Pliskova

+ © Petr David Josek Carina Witthöft schied als letzte deutsche Spielerin bei den French Open aus. Foto: Petr David Josek © Petr David Josek

Das war's. In Paris sind alle Deutschen raus. Als letzte scheiterte Carina Witthöft am Sonntag in der dritten Runde an der Tschechin Karolina Pliskova.