Bayern braucht ein Wunder: Diese Comebacks machen den Münchnern gegen Manchester City Mut

Von: Pascal Spindler

Kämpften im Hinspiel um jeden Ball: Bayern Münchens Verteidiger Dayot Upamecano (links) im Zweikampf mit Manchester Citys Torjäger Erling Haaland. © IMAGO/Nick Potts

Die Bayern brauchen heute im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League ein kleines Fußballwunder, um doch noch weiterzukommen. Es wäre nicht die erste grandiose Aufholjagd in der Königsklasse.

Die Bayern brauchen ein Fußballwunder. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League holten sich die Münchner in der vergangenen Woche eine herbe 0:3-Klatsche bei Manchester City ab, heute steht das Rückspiel in der Allianz Arena an (21 Uhr/Dazn). Die Chance der Bayern auf ein Weiterkommen? Minimal. Zu schlecht ist die Ausgangslage, zu schwach die Form des Tuchel-Teams, zu stark die der Citizens. Aber: Noch ist nichts entschieden und den Bayern, bei denen Sadio Mané nach seiner Suspendierung und Eric Maxim Choupo-Moting nach überstandenen Knieproblemen zurück im Kader sind, ist schließlich alles zuzutrauen –auch eine magische Nacht von München.

Wir haben Champions-League-Duelle der jüngeren Vergangenheit gesammelt, in denen die eigentlich schon sicher geschlagene Mannschaft doch noch triumphierte.

Deportivo La Coruna 2004

Im Viertelfinal-Hinspiel 2004 gingen die Spanier gegen den AC Mailand noch mit 1:0 in Führung, wurden dann jedoch von den Italienern mit Stars wie Kaka, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo oder Paolo Maldini vorgeführt, verloren 1:4. Im Rückspiel dann das große Comeback. Bereits nach 45 Minuten führte La Coruna 3:0, der eingewechselte Fran traf in der zweiten Halbzeit zum 4:0-Endstand. Die Spanier bewiesen: Nichts ist unmöglich.

Königsklassen-Held 2005: Liverpools Torhüter Jerzy Dudek (rechts) hält im Finale im Elfmeterschießen den Strafstoß von Mailands Andriy Shevchenko. © Imago/Ulmer

FC Liverpool 2005

Ein Jahr später war wieder der AC Mailand Leidtragender. Im Finale von Istanbul führte das Team von Trainer Carlo Ancelotti nach 45 Minuten bereits mit 3:0 gegen den FC Liverpool, ehe dieser nach der Pause aufdrehte, in sechs Minuten drei Tore schoss und ausglich. Im Elfmeterschießen wurde der auf der Linie hampelnde Liverpool-Schlussmann Jerzy Dudek zum Helden. Der Titel ging auf die Insel.

FC Barcelona 2017

4:0 gewann Paris Saint-Germain das Achtelfinal-Hinspiel 2017 gegen den FC Barcelona. Das Weiterkommen der Franzosen? Nur noch Formsache. Doch im Rückspiel brachten der damals noch für Barcelona auflaufende Lionel Messi und seine Mitspieler das Camp Nou zum Kochen. Bis zur 88. Minute führten die Katalanen 3:1, ehe Neymar per Doppelpack auf 5:1 stellte. Aufgrund der Auswärtstorregel hatte Barca das Duell aber immer noch nicht gedreht. Erst Sergi Robertos Tor zum 6:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit genügte.

6:1-Torschütze 2017: Barcelonas Sergi Roberto (rechts). © imago/ Laci Perenyi

AS Rom 2018

Ein Jahr zuvor noch gefeiert, dann schwer enttäuscht: 4:1 gewann der FC Barcelona das Viertelfinal-Hinspiel 2018 gegen die AS Rom. Ein Weiterkommen im Rückspiel war für die Italiener eigentlich ein nahezu unmögliches Unterfangen. Doch eine starke Leistung und die Auswärtstorregel halfen. Rom gewann zuhause 3:0, kam eine Runde weiter.

FC Liverpool 2019

Wieder war der FC Barcelona beteiligt, der den FC Liverpool im Halbfinal-Hinspiel 2019 bereits 3:0 besiegte, ehe er im Rückspiel doch noch rausflog. Trent Alexander-Arnolds Geniestreich-Eckball wurde zur Vorarbeit für Divock Origi, der an der Anfield Road zum 4:0-Endstand traf. Liverpool stand im Finale. (Von Pascal Spindler)