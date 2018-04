Profigolfer Gooch muss vor Alligator flüchten

"Ich mag mein Leben"

Tierische Begegnung auf dem Golfplatz: Bei den Zurich Classic of New Orleans traf Profigolfer Talor Gooch einen Bunker, der nah am Wasser liegt. Dort lagen drei Alligatoren.