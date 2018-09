Zweite Niederlage für TTC Hofgeismar

Mario Möller und Matthias Hose brachten frischen Schwung ins Spiel des Tischtennis-Hessenligisten TTC Hofgeismar, doch unter dem Strich mussten die Zähler doch den Fuldaer Gästen überlassen werden.

TTC Hofgeismar - Horas Fulda 6:9 (24:34 Sätze). Ganz knapp negativ fiel die Bilanz für Tobias Knittel & Co. nach den Eingangsdoppeln aus. Das TTC-Spitzendoppel Knittel/Timo Binder hatte es auf dem Schläger trotz 0:2 Satzrückstand gegen Schneider/Schramm noch zu punkten, zog aber nach dem 10:12 im Entscheidungssatz noch den kürzeren. Gegen die genialen Schläge von Schneider war hier kein Kraut gewachsen. So ging es mit einem 1:2 in die Einzeldurchgänge, in denen auf Hofgeismarer Seite Knittel und Binder gegen ihre sehr starken Kontrahenten Oehlmann und Wedertz auf verlorenem Posten standen. Es lief einiges auf eine 3:9 Niederlage heraus, da auch Mario Möller beim Stande von 3:8 gegen den früheren Hessenmeister Michael Schneider klarer Außenseiter war. Doch der Kämpfer Möller blieb auch nach den knapp verlorenen Sätzen Zwei und Drei im Spiel und setzte dem jetzt unbeweglichen wirkenden Schneider mit seinem Vorhandangriff zu. 11:8 und 11:7 lauteten die Ergebnisse der letzten beiden Sätze. In der Folge punkteten Louis Sonnabend und der trotz wenig Tischtennis-Praxis sehr stark aufspielende Matze Hose relativ sicher, doch die Niederlage des 17-jährigen Julian Hinz gegen den Routinier Ackermann besiegelte die zweite Hofgeismarer Saisonniederlage.

Punkte: Sonnabend/Hose, Hose (2), Sonnabend, Möller und Hinz. (zvz)