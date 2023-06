HNA-Podcast „Mensch Kassel“ über Urlaub im selbst ausgebauten Camper

Von: Lara Thiele, Marie Klement



Thomas Klemt (links) und Samuel Rother bauen Kastenwagen zu Campern um. Im HNA-Podcast „Mensch, Kassel“ erzählen sie davon. © Logo: Marie Klement, Foto: Martin Scherm

Die HNA gibt es auch zum Hören: Zwei junge Kasseler erzählen im HNA-Podcast „Mensch, Kassel“, wie sie Kastenwagen zu Campingbussen umbauen und warum Camping im Trend liegt.

Die Urlaubssaison ist in vollem Gange – und Camping liegt nicht erst seit Corona im Trend. Viele bauen sich dafür ein Fahrzeug zum Camper um. Thomas Klemt aus Fuldatal und Samuel Rother aus Kassel haben bereits mehrere Kastenwagen zu Campern umgebaut und vermieten die Fahrzeuge.

Was muss man beim Aus- und Umbau beachten? Was kann schiefgehen? Und was ist das Schöne am Campen? Diese Fragen beantworten sie im Gespräch. Außerdem erzählen sie, wann sie mit ihrem Unternehmen „Traumkasten“ selbstständig sein können und wo sie gern Urlaub machen.

