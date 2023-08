HNA-Podcast „Mensch, Kassel“: Wie entschärft man eine Bombe?

Von: Lara Thiele

Alexander Majunke geht im HNA-Podcast „Mensch, Kassel“ auf die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes Hessen ein, der für Bombenentschärfungen und -sprengungen zuständig ist. © Logo: Marie Klement, Foto: Dieter Schachtschneider

Die HNA gibt‘s auch zum Hören: Diesmal berichtet Alexander Majunke, Leiter des Kampfmittelräumdienstes in Hessen, im HNA-Podcast „Mensch, Kassel“ von seiner Arbeit und der Bombensprengung in Kassel.

Eine Weltkriegsbombe ist am 11. August in Kassel gesprengt worden. Verlief alles gut? Sind solche Einsätze Routine für den hessischen Kampfmittelräumdienst? Und wie viel Angst verursacht dieser Job? Davon erzählt der Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hessen, Alexander Majunke, der auch in Kassel im Einsatz war.

Er geht auf die Ausrüstung seines Teams ein und wie es die Entscheidung trifft, ob eine Bombe gesprengt werden muss oder ob sie entschärft werden kann.

