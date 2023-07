Studie zur OB-Wahl zeigt: Schoeller hat nur dünne Legitimationsbasis

Von: Matthias Lohr

Unter sich: Nach dem ersten Wahlgang am 12. März sprach Grünen-Kandidat Sven Schoeller (links) mit Amtsinhaber Christian Geselle, der seinen Rückzug verkündet hatte. Bei der Stichwahl war Schoeller einziger Kandidat. © Andreas Fischer

Eine repräsentative Befragung zur Kasseler Oberbürgermeisterwahl liefert durchaus brisante Ergebnisse. Eine Erkenntnis: Der neue OB muss sich das Vertrauen erst noch erarbeiten.

Kassel – Diese Oberbürgermeisterwahl wird in die Kasseler Geschichte eingehen. Zum ersten Mal trat eine Kandidatin der SPD gegen einen Sozialdemokraten an. Und nach dem Rückzug von Amtsinhaber Christian Geselle nach dem ersten Durchgang blieb in der Stichwahl mit Sven Schoeller (Grüne) nur ein Kandidat übrig. Nun zeigt eine repräsentative Umfrage durchaus brisante Ergebnisse. So haben 87 Prozent der Geselle-Wähler im zweiten Durchgang gegen Schoeller gestimmt. Und 71 Prozent derjenigen, die in der Stichwahl zum ersten Mal Schoeller wählten, taten dies, um Neuwahlen zu vermeiden. Sie waren von dem Grünen-Kandidaten, für den 50,38 Prozent mit „Ja“ stimmten, gar nicht so sehr überzeugt. Wir stellen die Ergebnisse exklusiv vor.

Die Studie

Verantwortlich für die Studie sind Markus Klein, Christoph Kühling und Frederik Springer vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Hannover. Klein ist Professor für Politische Soziologie und lebt in Niedenstein. Bereits den Wahlkampf hat er intensiv beobachtet. Für ihre Umfrage wurden 5000 Menschen in Kassel angeschrieben. Von denen beteiligten sich knapp 1000 an einer Internet-Befragung.

Frust über Geselle

Amtsinhaber Geselle, der sich vorigen Sommer mit seiner Partei zerstritten hatte, konnte nur 42 Prozent der Wähler für sich mobilisieren, die bereits 2017 für ihn gestimmt hatten. Für Klein ist das „kein guter Wert“. 36 Prozent waren zudem der Meinung, dass der Mann, dem sie bei seiner ersten Kandidatur die Stimme gegeben hatten, in seiner Amtszeit keine gute Arbeit geleistet habe. Gleich 24 Prozent der Geselle-Wähler von vor sechs Jahren votierten diesmal für Schoeller. Verantwortlich für den Wählerschwund könnten unter anderem die im Vorfeld erhobenen Vorwürfe sein, die etwa von anonymen Autoren auf einer Anti-Geselle-Seite formuliert wurden. Die könnten laut Klein „offensichtlich einige Wähler abgehalten haben, noch einmal für ihn zu stimmen“.

Ungewöhnlich hoch dagegen ist das Mobilisierungspotenzial der Geselle-Wähler bei der Stichwahl. Nach dem Rückzug des Amtsinhabers, der den ersten Durchgang mit 31,56 Prozent gewonnen hatte, hätte man erwarten können, dass nur noch wenige ein weiteres Mal zur Wahlurne gehen. Doch knapp 80 Prozent beteiligten sich an der Stichwahl. Von ihnen stimmten 87 Prozent gegen Schoeller. Laut Klein „war das wirklicher Frust. Sie haben sich betrogen gefühlt und nicht verstanden, dass da jemand vorn liegt und nicht mehr antritt. Ich wäre auch frustriert gewesen.“ Viele hätten sich gedacht: „Wir versuchen wenigstens, eine Neuwahl zu erzwingen, indem wir Schoeller verhindern.“ Nach Ansicht von Klein hätten offensichtlich „nur die wenigsten das von Geselle verbreitete Narrativ geglaubt, dass er seine Familie schützen muss“.

Schoellers Legitimation

Sven Schoeller profitierte von der Unzufriedenheit der Geselle-Anhänger. 50 Prozent der Wähler, die im ersten Durchgang für den Grünen-Politiker stimmten, gaben als Grund die Unzufriedenheit mit der Amtsführung von Geselle an. 27 Prozent fanden Schoeller sympathisch, nur unwesentlich mehr als bei Geselle (24). Lediglich 23 Prozent wählten ihn wegen seiner Kompetenz. Von den Geselle-Wählern gaben dagegen 55 Prozent an, wegen dieser Eigenschaft für den Amtsinhaber gestimmt zu haben. Inhaltlich konnte vor allem die Linken-Kandidatin Violetta Bock ihre Anhänger überzeugen. 64 Prozent ihrer Wähler bescheinigten ihr, ein gutes Konzept für Kassel zu haben – deutlich mehr als bei allen anderen.

Überraschend sind die Befunde zur Stichwahl. Drei Viertel der Wähler der CDU-Kandidatin Eva Kühne-Hörmann aus dem ersten Durchgang stimmten beim zweiten Mal gegen Schoeller. Angesichts des Jamaika-Bündnisses hätte es für Klein nahegelegen, dass man den Kandidaten des Koalitionspartners unterstützt: „Offensichtlich hat die Rathauskoalition an der Basis keine hohe Akzeptanz.“

Der brisanteste Befund ist für Klein, dass viele derjenigen, die Schoeller im zweiten Durchgang zum ersten Mal gewählt haben, gar nicht so sehr von ihm überzeugt waren. Gleich 71 Prozent gaben an, für ihn gestimmt zu haben, um Neuwahlen zu vermeiden. Laut Klein sagten sie sich quasi: „Ich wähle den jetzt, damit Ruhe ist.“ Für den Wissenschaftler ist das „eine äußerst dünne Legitimationsbasis“. Schoeller, der am 21. Juli in das Amt eingeführt wird, könne nicht davon ausgehen, dass er die Unterstützung der Kasseler schon hat: „Das Vertrauen muss er sich erst erarbeiten.“

Das Fazit

Überregionale Aufmerksamkeit erhielt die Kasseler OB-Wahl auch wegen der ungewöhnlichen Konstellation, dass hier zwei Sozialdemokraten gegeneinander antraten. Nur 23 Prozent der Wähler sind der Meinung, dass Geselle auf seine Kandidatur hätte verzichten sollen, nachdem seine Partei die bis dahin unbekannte Isabel Carqueville aufgestellt hatte. Selbst bei denjenigen, die angaben, intensiv an die SPD gebunden zu sein, waren das nur 25 Prozent.

Dass die etwa auf der Anti-Geselle-Seite erhobenen Vorwürfe gegen den Amtsinhaber letztlich wahlentscheidend waren, kann man aus der Studie nicht herauslesen. Klar ist für den Politologen Klein nun jedoch, „dass man über institutionelle Änderungen nachdenken sollte“. Viele Wähler fremdelten gelinde gesagt mit der Stichwahl mit nur einem Kandidaten, wie es in Hessen im Fall des Rückzugs eines Kandidaten anders als in anderen Bundesländern vorgeschrieben ist.

Klein fragt: „Muss man es wirklich zulassen, dass ein Kandidat nach dem ersten Durchgang zurückzieht?“ Seiner Ansicht nach könnte eine schwere Krankheit dies notwendig machen, „aber nicht die Unzufriedenheit über das eigene Ergebnis“. Alternativ schlägt der Experte vor, dass der Bewerber mit dem nächstbesten Ergebnis nachrückt. Nun sei es „Aufgabe des hessischen Landtags, über mögliche Änderungen nachzudenken“. Es könnte also durchaus sein, dass die historische Kasseler OB-Wahl noch Konsequenzen für das ganze Bundesland hat. (Matthias Lohr)

Hier erläutert Politik-Professor Markus Klein ausgewählte Ergebnisse

Die Oberbürgermeisterwahl in Kassel im März 2023 war in mehrfacher Hinsicht eine besondere Wahl. Zum einen trat im ersten Wahlgang eine Kandidatin der SPD gegen einen Sozialdemokraten an, der als Unabhängiger kandidierte und sechs Jahre zuvor selbst als Kandidat der SPD in das Amt des Kasseler Oberbürgermeisters gewählt worden war. Zum anderen trat durch den Verzicht von Christian Geselle im zweiten Wahlgang nur noch ein einziger Kandidat an. Markus Klein, Christoph Kühling und Frederik Springer vom Institut für Politikwissenschaft der Leibniz Universität Hannover haben aus Anlass dieser Wahl in Kassel eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Insgesamt wurden 5.000 Bürgerinnen und Bürger Kassels angeschrieben, von denen sich knapp 1.000 an einer internetgestützten Befragung beteiligt haben. Die Ausschöpfungsquote liegt damit bei etwa 20 Prozent, was für eine Umfrage, die den Befragten keine finanziellen Anreize für die Teilnahme bot, als zufriedenstellend zu bezeichnen ist. An dieser Stelle präsentieren wir nun einige ausgewählte Befunde aus dieser Befragung. Die Daten der Befragung werden außerdem in den nächsten Monaten für wissenschaftliche Zwecke detailliert ausgewertet.

Hätte Christian Geselle auf seine Kandidatur verzichten sollen?

77 Prozent der Befragten geben an, bereits im Vorfeld der Wahl gewusst zu haben, dass Christian Geselle nicht mehr als Kandidat der SPD, sondern als unabhängiger Kandidat antreten wird. Immerhin 23 Prozent waren darüber also nicht informiert. Danach befragt, ob Christian Geselle auf seine Kandidatur hätte verzichten sollen, da die SPD mit Dr. Isabel Carqueville eine neue Kandidatin aufgestellt hatte, antworten nur 23 Prozent der Befragten mit „Ja“. 48 Prozent sind der Meinung, dass Christian Geselle nicht hätte auf seine Kandidatur verzichten müssen. Weitere 29 Prozent geben an, dazu keine Meinung zu haben. In der Bevölkerung wurde die Kandidatur Christian Geselles gegen die Kandidatin seiner eigenen Partei folglich als weitgehend unproblematisch wahrgenommen. Selbst unter denjenigen Befragten, die angeben, intensiv an die SPD gebunden zu sein, sind nur 25 Prozent der Meinung, dass Christian Geselle auf seine Kandidatur hätte verzichten sollen.

Wie haben sich die Geselle-Wähler von 2017 im ersten Wahlgang der OB-Wahl 2023 verhalten?

Bei der Oberbürgermeisterwahl des Jahres 2017 gab es nur einen Wahlgang. Christian Geselle konnte diesen mit 56,6 Prozent der Stimmen für sich entscheiden. Interessant ist nun die Frage, wie sich die Geselle-Wähler von 2017 bei der Wahl des Jahres 2023 im ersten Wahlgang verhalten haben. Die Ergebnisse unserer Befragung zeigen, dass 42 Prozent von ihnen erneut Christian Geselle gewählt haben, während nur 12 Prozent die neue Kandidatin der SPD, Isabell Carqueville, wählten. Auffällig ist, dass immerhin 24 Prozent der Geselle-Wähler von 2017 im Jahr 2023 den Kandidaten der Grünen, Sven Schoeller, wählten. Weitere 9 Prozent der ehemaligen Geselle-Wähler haben sich 2023 nicht mehr an der Wahl des Oberbürgermeisters beteiligt.

Welche Gründe führen nun aber diejenigen Wähler an, die sich im Jahr 2023 von Christian Geselle abgewendet haben? 42 Prozent gaben an, dass ihnen nun eine andere Kandidatin oder ein anderer Kandidat besser gefallen habe. 36 Prozent waren der Meinung, dass Christian Geselle als Oberbürgermeister keine gute Arbeit geleistet hat. Nur 26 Prozent nannten als Grund, dass Christian Geselle 2023 nicht mehr der Kandidat der SPD war. 19 Prozent nannten die im Vorfeld der Wahl gegen Christian Geselle öffentlich erhobenen Vorwürfe. Da die Befragten hier mehrere Antworten geben konnten, haben sich diese Gründe wechselseitig überlagert.

Was waren die Gründe für die Wahl der verschiedenen Kandidaten im ersten Wahlgang?

Im Rahmen der Befragung wurden die Wählerinnen und Wähler der verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten des ersten Wahlgangs gebeten, jeweils Gründe für ihre Wahlentscheidung anzugeben.

80 Prozent der Wählerinnen und Wähler von Christian Geselle gaben an, ihn gewählt zu haben, weil sie mit seiner Arbeit als Oberbürgermeister zufrieden gewesen seien. 55 Prozent nannten seine Kompetenz, 24 Prozent fanden ihn sympathisch. 22 Prozent gaben an, dass er für sie der eigentliche Kandidat der SPD gewesen sei. Weitere 22 Prozent nannten seinen Status als unabhängiger Kandidat als ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung. Auch hier waren wiederum Mehrfachnennungen möglich.

Bei Isabel Carqueville gaben 51 Prozent der Wählerinnen und Wähler an, sie gewählt zu haben, weil sie die Kandidatin der SPD war. 43 Prozent glaubten, dass Carqueville ein gutes Konzept für die Zukunft Kassels hatte. 39 Prozent nannten als Grund ihrer Wahlentscheidung die Unzufriedenheit mit der Arbeit Christian Geselles. 35 Prozent wählten Frau Carqueville aus Sympathie. Nur 16 Prozent gaben an, sie wegen ihrer Kompetenz gewählt zu haben.

Im Fall Sven Schöllers gaben 60 Prozent der Befragten an, ihn gewählt zu haben, weil er der Kandidat von Bündnis90/Die Grünen gewesen sei. 50 Prozent nannten als Grund die Unzufriedenheit mit der Amtsführung Christian Geselles. 42 Prozent attestierten Sven Schöller, ein gutes Konzept für die Zukunft Kassels zu haben. 27 Prozent fanden ihn sympathisch und weitere 23 Prozent wählten ihn wegen seiner Kompetenz.

Die Wählerinnen und Wähler von Eva Kühne-Hörmann gaben zu 53 Prozent an, dass sie ihre Wahlentscheidung aufgrund der Kompetenz der Kandidatin getroffen hätten. Weitere 44 Prozent führten ihre Zugehörigkeit zur CDU als Grund an. Die Unzufriedenheit mit der Tätigkeit von Christian Geselle als Oberbürgermeister nannten 34 Prozent. 27 Prozent ihrer Wählerinnen und Wähler attestierten Eva Kühne Hörmann ein gutes Konzept für die Zukunft Kassels. Aus Sympathie wählten sie nur 9 Prozent.

Violetta Bock schließlich bescheinigten 64 Prozent ihrer Wählerinnen und Wähler ein gutes Konzept für die Zukunft Kassels gehabt zu haben. 55 Prozent führten die Unzufriedenheit mit der Amtsführung Christian Geselles ins Feld. 54 Prozent wählten Frau Bock aufgrund ihrer Kompetenz. 48 Prozent führten ihre Zugehörigkeit zur Partei Die Linke an und 43 Prozent wählten sie aus Sympathie.

Welche Rolle spielten die Vorwürfe gegen Christian Geselle?

Immerhin 76 Prozent der Befragten gaben an, im Vorfeld der Wahl von den Vorwürfen gehört zu haben, die gegen Christian Geselle von verschiedener Seite erhoben worden waren. Von den Befragten, die um die Vorwürfe wussten, waren 37 Prozent der Meinung, dass sie berechtigt gewesen seien. 35 Prozent glaubten dies nicht und weitere 28 Prozent hatten dazu keine Meinung. Von denjenigen Befragten, die die Vorwürfe für zutreffend hielten, gab nur ein Prozent ihre Stimme für Christian Geselle ab. Von den Befragten, die die Vorwürfe für nichtzutreffend hielten, wählten hingegen 62 Prozent den amtierenden Oberbürgermeister. Nun ist es sicherlich so, dass die Anhänger von Christian Geselle eher geneigt waren, die Vorwürfe gegen ihn für nichtzutreffend zu halten. Allerdings deuten diese Zahlen dennoch darauf hin, dass die (teilweise anonymen) Vorwürfe gegen Christian Geselle die Wahlentscheidung vieler Wählerinnen und Wähler beeinflusst haben.

Wie haben sich die Wähler der verschiedenen Kandidaten im zweiten Wahlgang verhalten?

Überaus interessant ist die Frage nach dem Wahlverhalten der Wählerinnen und Wähler der verschiedenen Kandidaten im zweiten Wahlgang. Liegt doch die Erwartung nahe, dass die Wählerinnen und Wähler von Christian Geselle sich im zweiten Wahlgang nicht mehr beteiligen, da ihr Kandidat dort nicht mehr zur Wahl steht. Tatsächlich beteiligen sich aber knapp 80 Prozent der Geselle-Wähler auch im zweiten Wahlgang und stimmen dort zu 87 Prozent gegen Sven Schoeller. Erstaunlicherweise beteiligen sich die Wählerinnen und Wähler von Isabel Carqueville seltener am zweiten Wahlgang. Hier sind es nur 70 Prozent, die erneut zur Urne gehen. 57 Prozent der Wählerinnen und Wähler von Isabel Carqueville stimmen dabei im zweiten Wahlgang für Sven Schoeller. Interessant ist darüber hinaus, dass diejenigen Personen, die im ersten Wahlgang für Eva Kühne-Hörmann gestimmt hatten, sich zwar zu 86 Prozent am zweiten Wahlgang beteiligen, dort aber drei Viertel von ihnen gegen Sven Schoeller stimmen, obgleich beide Parteien im Stadtparlament eine Koalition bilden.

Was waren die Motive derjenigen, die sich am zweiten Wahlgang nicht mehr beteiligten?

Die Wahlbeteiligung beim zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl 2023 lag um knapp acht Prozentpunkte niedriger als noch beim ersten Wahlgang. In der Befragung wurden diejenigen Personen, die sich am zweiten Wahlgang nicht beteiligten, gefragt, aus welchen Gründen sie nicht an der Wahl teilgenommen haben. Mehrfachnennungen waren dabei möglich. Betrachtet man nur die Personen, die im ersten Wahlgang noch teilgenommen hatten, dann führen 36 Prozent von ihnen an, dass es sich bei einer Wahl mit nur einem Kandidaten nicht um eine ordnungsgemäße Wahl handele. 32 Prozent verwiesen darauf, dass der von ihnen präferierte Kandidat beziehungsweise die von ihnen präferierte Kandidatin nicht mehr zur Wahl stand. 17 Prozent gaben an, Sven Schöller nicht unterstützen zu wollen.

Was waren die Motive derjenigen, die im zweiten Wahlgang gegen Sven Schoeller stimmten?

Im zweiten Wahlgang wurde Sven Schoeller nur äußerst knapp zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Kassel gewählt. Immerhin 49,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten gegen ihn. Diejenigen Personen, die im zweiten Wahlgang gegen Sven Schoeller gestimmt haben, wurden im Rahmen der Befragung nach den Gründen für ihre Wahlentscheidung gefragt. Mehrfachnennungen waren dabei möglich. 67 Prozent gaben an, dass sie keinen Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen wählen wollten. 61 Prozent wollten Neuwahlen des Oberbürgermeisters herbeiführen. 43 Prozent wollten nicht, dass jemand ohne Gegenkandidaten zum Oberbürgermeister der Stadt Kassel gewählt wird. 38 Prozent hätten einen anderen Kandidaten bevorzugt und 29 Prozent trauten Sven Schöller das Amt des Oberbürgermeisters schlicht nicht zu.

Was waren die Motive derjenigen, die im zweiten Wahlgang erstmals für Sven Schöller stimmten?

Auch diejenigen Personen, die im zweiten Wahlgang für Sven Schoeller stimmten, obgleich sie dies im ersten Wahlgang noch nicht getan hatten, wurden nach den Gründen ihrer Wahlentscheidung gefragt. Insgesamt waren dies 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler Schöllers im zweiten Wahlgang. Nur 30 Prozent dieser Personengruppe gaben dabei an, für Sven Schöller gestimmt zu haben, weil er das Amt des Oberbürgermeisters gut ausfüllen wird. 24 Prozent sagten, dass Bündnis 90/Die Grünen die von ihnen präferierte Partei sei, weitere 7 Prozent, dass Bündnis 90/ Die Grünen in Kassel mit der von ihnen präferierten Partei koalieren würden. 12 Prozent gaben an, dass sie Sven Schöller für einen sympathischen Menschen halten würden. Am häufigsten aber gaben die neuen Wählerinnen und Wähler Sven Schoellers an, für ihn gestimmt zu haben, um Neuwahlen zu vermeiden. Insgesamt 71 Prozent der im zweiten Wahlgang neu hinzukommenden Wähler Schöllers nannten dies als Motiv. Immerhin 38 Prozent nannten sogar nur diesen Grund. Angesichts des äußerst knappen Wahlergebnisses im zweiten Wahlgang ist es folglich nicht übertrieben zu behaupten, dass Sven Schöller nur deshalb ins Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Kassel gewählt wurde, weil Teile der Wählerschaft nicht noch einmal wählen wollten. Dies ist aber eine äußerst dünne Legitimationsbasis. Sven Schöller wird sich in den nächsten Jahren die Unterstützung der Kasseler Bürgerinnen und Bürger erst erarbeiten müssen.