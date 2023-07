Rathaus-Chef Sven Schoeller betont bei Amtseinführung Kassels Vielfalt

Von: Matthias Lohr

Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Mitte) nach der Vereidigung mit Stadtverordnetenvorsteherin Martina van den Hövel-Hanemann (links) und Bürgermeisterin Ilona Friedrich. © Dieter Schachtschneider

Kassel wird erstmals von einem Grünen-Politiker regiert: Sven Schoeller wurde am Freitagabend als neuer Oberbürgermeister vereidigt. Vor dem Rathaus demonstrierten Klimaschützer.

Kassel – Vier Monate nach seinem Sieg bei der Stichwahl wurde Sven Schoeller am Freitagabend als Kassels neuer Oberbürgermeister vereidigt. Bei der Amtseinführung im Stadtverordnetensaal des Rathauses betonte der Grünen-Politiker, dass er als neuer OB für alle Menschen in Kassel da sein wolle: „Kassel ist eine Stadt der Vielfalt. Bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen dieser Stadt ist Kassel das, was uns verbindet.“

Schoeller ist damit Nachfolger von Christian Geselle, der sich nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen hatte. Der ehemalige Sozialdemokrat blieb der feierlichen Amtsübergabe fern. Nicht nur Schoeller hatte dies kritisiert.

Vor mehr als 300 Gästen aus Politik und Stadtgesellschaft händigte Bürgermeisterin Ilona Friedrich (SPD) dem 50-Jährigen die Ernennungsurkunde aus. Die Amtskette wurde ihm von Stadtverordnetenvorsteherin Martina van den Hövel-Hanemann (Grüne) umgelegt.

Kassel stehe vor großen Herausforderungen, sagte Schoeller, und nannte etwa die Bekämpfung des Klimawandels, den Ausstieg aus fossilen Energiequellen, die Sanierung und Erweiterung von Bildungseinrichtungen sowie die Schaffung von Wohnraum. Dabei müsse man die Menschen mitnehmen: „Daher: Klarer Kurs und zügige Fahrt – aber keine hektischen Manöver.“

Bürgermeisterin Friedrich prophezeite ihrem neuen Chef „keine leichte Aufgabe“. Auch von nun an eine öffentliche Person zu sein, sei nicht immer nur Freude, aber das Amt sei eine wunderbare Möglichkeit, die „Zukunft unseres Gemeinwesens zu gestalten“.

Vor dem Rathaus hatten Fridays for Future zu einer Demo aufgerufen. Zahlreiche Menschen forderten mehr Klimaschutz vom neuen OB. Die Kundgebung war zwischenzeitlich so laut, dass die Fenster des Stavo-Saals geschlossen werden mussten. (Matthias Lohr)