Die erste Woche des HNA-Yogasommers endet stürmisch

Von: Lea-Sophie Mollus

In Witzenhausen: Über Gaby Parrisius und den Teilnehmern machten sich erste Wolken breit. © Michael Cebula

Wegen des Unwetters am Donnerstagnachmittag konnten noch nicht alle Standorte in den HNA-Yogasommer starten.

Die erste Woche unseres diesjährigen und damit siebten HNA-Yogasommers ist fast um. Am Sonntag stehen noch Einheiten in Immenhausen und auf dem Dach der Kasseler Grimmwelt an. Während das Unwetter das Sporttreiben im Freien am Donnerstag an einigen Standorten unmöglich gemacht und den dortigen Auftakt somit aufgeschoben hat, konnten andere bereits starten – mit Erfolg.

Im Park Schönfeld: Yogalehrerin Claudia Grünert machte den Anfang in Kassel. © Andreas Fischer

Rund 150 Yogis kamen am Montag in den Park Schönfeld, um im Schatten der umliegenden Bäume bei schwülen 27 Grad mit Yogalehrerin Claudia Grünert die Saison einzuläuten. Tagsdrauf ging es auch auf dem Frielendorfer Sportplatz los: Manuela Fritsch führte die etwa 60 Teilnehmer aller Altersgruppen und Geschlechter durch eine Stunde voll mit Atemübungen, dem Sonnengruß und der Heuschrecke.

In Frielendorf: Die Bäume spendeten den Yogis Schatten. © Celine Kühn

Obwohl am Mittwoch schon die ersten Regenwolken aufzogen, strömten mehr als 75 Yogabegeisterte auf die Wiese am Werra-Ufer in Witzenhausen und trotzten dem Regen. Der ließ nämlich nicht lang auf sich warten. Auch in Baunatal starteten am Mittwoch 65 Teilnehmer mit Marion Meilinger-Frisch auf der Wiese hinter der KSV-Sportwelt in den Yogasommer, bevor es am Donnerstag wegen des heftigen Gewitters die ersten Absagen hagelte – im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb starten zum Beispiel Frankenberg und Melsungen erst in der kommenden Woche in das Programm.

In Baunatal: Mit Marion Meilinger-Frisch starteten die Yogis hier am Mittwoch. © Andreas Fischer

Alle Veranstaltungen des Yogasommers sind wie gewohnt kostenlos. Mehr dazu und zu etwaigen Absagen auch unter hna.de/yoga