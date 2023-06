Eine Entdeckungsreise zu sich selbst: Yogasommer erstmals in Besse

Von: Lea-Sophie Mollus

Teilen

HNA-Yogasommer © Andreas Fischer

Sebastian Pfaar, der mit seiner Ehefrau Tina das Satya-Yoga-Zentrum führt, veranstaltet den Yogasommer erstmals in Besse. Wir stellen ihm fünf Fragen.

Runde Nummer sieben bei unserem Yogasommer. Und im Vergleich zum Start 2017 hat sich einiges getan – vor allem bei der Anzahl der Standorte. Weil dahinter natürlich auch Menschen stecken – genauer gesagt die Yoga-Lehrer – und Edermünde nun neu dabei ist, möchten wir auch die dortigen Kursleiter etwas kennenlernen. Wir stellen fünf Fragen an Sebastian Pfaar, der sich bei den Stunden mit Ehefrau Tina und Kollegin Silke Domin abwechselt.

Führen das Satya-Yoga-Zentrum in Besse: Sebastian und Tina Pfaar. © Privat/nh

Herr Pfaar, Sie sind neu dabei. Wie kam es dazu?

Ich finde es einfach schön, den Menschen Yoga näherzubringen. Vor allem bei uns im dörflichen Kontext ist es wichtig, dass es so ein Angebot gibt. Beim Yogasommer kann man einfach mal ausprobieren, ohne Hemmungen haben zu müssen. Auch für uns ist es toll, da wir mit anderen Lehrern in Verbindung kommen können.

Was erwartet die Teilnehmer in Edermünde?

Das müssen wir selbst noch herausfinden. Normal geht es an dem Ort, an dem unsere Kurse stattfinden, nicht. Sicher ist aber, dass es eine Übereinstimmung für alle geben wird. Die Übungen werden angeleitet und dann kann sie jeder selbst so anpassen, wie es ihm guttut, und nur so weit gehen, wie es individuell möglich ist. Von körperlich anstrengend bis sich auf die Atmung konzentrierend ist alles dabei. Hauptsächlich geht es um die Besinnung auf sich.

Was bedeutet Yoga für Sie?

Es ist ein In-Verbindung-Kommen. In Verbindung mit was? Mit sich selbst, seinem Körper, dem Atem und schließlich allem Weiteren. Durch die Übungen lernt man seinen Körper kennen, macht eine Entdeckungsreise zu sich selbst.

Warum sollte man Yoga machen?

Yoga sollte man nur machen, wenn man sich selbst begegnen, sich selbst reflektieren möchte – sonst macht es keinen Sinn. Es geht darum, flexibel und gleichzeitig kraftvoll zu bleiben. In erster Linie natürlich körperlich, aber auch im Inneren: Flexibilität im Denken, Festigkeit in der Ausrichtung. Wer neugierig ist, mal etwas Neues auszuprobieren, bei dem es nicht um Leistung geht, ist beim Yoga genau richtig.

Wann und wo findet Ihr Angebot genau statt?

Wir starten am Freitag nach dem Auftakt (23. Juni) um 18.30 Uhr auf dem Mehrgenerationenspielplatz in Besse, genauer gesagt auf dem Basketballfeld. Das hat den Vorteil, dass der Untergrund eben ist, was besonders für Übungen, die auf dem Rücken liegend stattfinden, gut ist. Der Nachteil: Es gibt keinen Schatten. Es empfiehlt sich also, bei sonnigem Wetter eine Kopfbedeckung dabei zu haben. Unser Angebot läuft dann sechs Wochen. Infos: satyayoga.eu (Lea-Sophie Mollus)