Elisabeth Sundheim (79) ist eine der ältesten Teilnehmerinnen beim HNA-Yogasommer

Von: Martin Scholz

Die Yoga-Matte ist schon geschultert: Die Kasselerin Elisabeth Sundheim ist seit den Anfängen des Yoga-Sommers dabei. © dieter schachtschneider

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern des HNA-Yogasommers. Auch in diesem Jahr wird sich die 79-jährige Elisabeth Sundheim wieder auf den Weg in die Karlsaue oder den Park Schönfeld machen.

Kassel – Sie wird dann bei der siebten Auflage der Fitness-Veranstaltung neben den Yoga-Lehrern Claudia Grünert und Lars Tabert zahlreiche der meist jüngeren Teilnehmer aus den Vorjahren kennen. Und viele werden Elisabeth Sundheim kennen, denn die frühere Schuhhändlerin, die heute im Kasseler Stadtteil Nordshausen lebt, ist zwar immer hoch konzentriert dabei, wenn der Sonnengruß und der herabschauende Hund ihre Auftritte haben, aber sie liebt auch das Miteinander und die Gespräche zwischen den Generationen.

Lediglich eine Sache mag Sundheim nicht besonders gern: im Mittelpunkt stehen. Daher musste sie auch etwas überredet werden, bevor sie sich mit uns zum Gespräch im Park Schönfeld getroffen hat. Dabei hat die Mutter zweier Kinder und Großmutter dreier Enkelkinder durchaus einiges zu erzählen aus ihrem Leben, das durch Yoga eine entscheidende Wendung genommen hat.

„Der größte Einschnitt in meinem Leben war der Tod meines Mannes“, erinnert sich Sundheim an den Silvestertag 2007. Zuvor hatte sie ihren Mann nach dessen Schlaganfall im Jahr 2004 gepflegt und dabei selbst viel Kraft eingebüßt. „Nach seinem Tod bin ich in ein schwarzes Loch gefallen, aber Medikamente wollte ich keine nehmen“, erinnert sich Sundheim an diese schwere Phase in ihrem Leben.

Stattdessen setzte sie sich in Bewegung. Erst als Pilgerin auf dem Jakobsweg. Später kam sie dann im Kasseler Gesundheitszentrum Rehamed erstmals mit Yoga in Berührung, und es schien aufwärts zu gehen. Aber das Schicksal war noch nicht fertig mit ihr. Eine Hüft- und Krebserkrankung hätten sie dann erneut fast in die Knie gezwungen, aber inzwischen hatte Sundheim ja ihr persönliches Gegenmittel gefunden: Yoga.

„Yoga war für mich ein Allheilmittel, mit dem ich mein zweites Leben beginnen konnte“, sagt Sundheim, die bis zu ihrer Krebserkrankung nicht nur europaweit an Fastenwanderungen teilgenommen, sondern auch ihre Tochter in Namibia besucht hat. Seit zehn Jahren war sie nun schon nicht mehr im südlichen Afrika. „Ich hatte dort traumhafte Erlebnisse in der Natur und mit meiner Familie, aber künftig wird es wohl bei den Besuchen meiner Familie in Kassel bleiben“, sagt Sundheim, deren Sohn in Augsburg lebt.

Auch will sich die 79-Jährige wieder voll auf den Yogasommer dieser Zeitung konzentrieren. „Wegen meiner Hüfte mache ich nur das, was geht, aber beim Yoga gibt es ja unglaublich viele Übungen, und irgendwo zwickt und klemmt es ja immer.“ In solchen Momenten ist Sundheim dann hellwach. Sie hat es gelernt, genau in sich hineinzuhorchen. Auch außerhalb des HNA-Yogasommers macht Sundheim regelmäßig zu Hause ihre Übungen. „Viele gesundheitliche Probleme fangen klein an, aber ich habe gelernt, ihnen früh Bedeutung zu schenken.

Wie das funktioniert, möchte man da natürlich schon von der älteren Dame wissen und bekommt eine genaue Erklärung: „Man muss die Atmung an die Stelle lenken, wo es Probleme gibt. Viele Menschen verstehen das nicht und sind außerdem zu ungeduldig“, weiß Elisabeth Sundheim. Sie selbst hat damit eines der wichtigsten Yoga-Prinzipien verinnerlicht. Und jetzt freut sie sich auf die Praxis.

