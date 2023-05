HNA-Yogasommer 2023: Alle Infos zum Freiluft-Event

Von: Marie Klement

Zum Auftakt des HNA-Yogasommer 2021 kamen Hunderte Yogis zur Hessenkampfbahn. © Fischer, Andreas

Zum siebten Mal findet in diesem Jahr der HNA-Yogasommer in Nordhessen und Südniedersachsen statt - kostenlos und unter freiem Himmel. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen in der Übersicht.

Kassel - Neun Wochen lang bieten wir an sechs Tagen pro Woche Yoga an - und sorgen so für mehr Beweglichkeit im Sommer. Hier gibt‘s die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wann findet der HNA-Yogasommer 2023 statt?

Der HNA-Yogasommer findet in diesem Jahr vom 19. Juni bis 20. August statt. Los geht‘s mit einer Auftaktveranstaltung auf der Hessenkampfbahn in Kassel um 9.30 Uhr. Am 20. August ist ebenfalls auf der Hessenkampfbahn in Kassel eine Abschlussveranstaltung um 9.30 Uhr geplant. Ansonsten finden alle Yogastunden an allen Standorten unter der Woche um 18.30 Uhr statt. In Kassel und Baunatal gibt es zudem noch Angebote am Sonntagmorgen.

Alle Einheiten dauern jeweils eine Stunde und werden von professionellen Yoga-Lehrern angeleitet.

Wo findet der HNA-Yogasommer statt?

Es gibt 12 Orte mit 14 Standorten, an denen der HNA-Yogasommer stattfindet. Hier gibt‘s eine Übersicht über Orte und Zeiten:

Park Schönfeld in Kassel: Montags um 18.30 Uhr (Wiese mit den Klanginstallationen, Start am 19.6.2023)

Montags um 18.30 Uhr (Wiese mit den Klanginstallationen, Start am 19.6.2023) Rondell in der Karlsaue in Kassel: Freitags um 18.30 Uhr (Start am 23.6.2023)

Freitags um 18.30 Uhr (Start am 23.6.2023) Dach der Grimmwelt in Kassel: Sonntags um 9 Uhr (Start am 25.6.2023)

Wiese hinter der KSV-Sportwelt in Baunatal: Mittwochs um 18.30 Uhr (Start am 21.6.2023)

Mittwochs um 18.30 Uhr (Start am 21.6.2023) Vollmarshausen : Donnerstags um 18.30 Uhr, neuer Sportplatz (Start am 13.7.2023)

: Donnerstags um 18.30 Uhr, neuer Sportplatz (Start am 13.7.2023) Wolfhagen : Mittwochs um 18.30 Uhr, Stadtpark Bruchwiesen/Siemensstraße (Start am 21.6.2023)

: Mittwochs um 18.30 Uhr, Stadtpark Bruchwiesen/Siemensstraße (Start am 21.6.2023) Immenhausen : Sonntags um 9.30 Uhr am Bernhard-Vocke-Sportzentrum (Start am 25.6.2023)

: Sonntags um 9.30 Uhr am Bernhard-Vocke-Sportzentrum (Start am 25.6.2023) Fritzlar : Mittwochs um 18.30 Uhr, Bolzplatz an der Stadtmauer (Start am 21.6.2023)

: Mittwochs um 18.30 Uhr, Bolzplatz an der Stadtmauer (Start am 21.6.2023) Melsungen : Donnerstags um 18.30 Uhr im Lindenwäldchen (Stadtwald, Freilichtbühne) (Start 22.6.2023)

: Donnerstags um 18.30 Uhr im Lindenwäldchen (Stadtwald, Freilichtbühne) (Start 22.6.2023) Edermünde : Freitags um 18.30 Uhr am Spielplatz/Basketballfeld in Besse (Start 23.6.2023)

: Freitags um 18.30 Uhr am Spielplatz/Basketballfeld in Besse (Start 23.6.2023) Frielendorf : Dienstags und donnerstags am Silbersee um 18.30 Uhr, Fläche vor dem Wellnessparadies (Start 20.6.2023)

: Dienstags und donnerstags am Silbersee um 18.30 Uhr, Fläche vor dem Wellnessparadies (Start 20.6.2023) Frankenberg : Donnerstags um 18.30 Uhr, Teichgelände (Start 22.6.2023)

: Donnerstags um 18.30 Uhr, Teichgelände (Start 22.6.2023) Witzenhausen : Mittwochs um 18.30 Uhr, Bolzplatz im Werra-Park (Start 21.6.2023)

: Mittwochs um 18.30 Uhr, Bolzplatz im Werra-Park (Start 21.6.2023) Northeim: Dienstags und donnerstags um 18.30 Uhr, Am Bleichewall - in direkter Nachbarschaft zur Jugendherberge (Start am 20.6.2023)

Alle Standorte findet ihr hier auch auf einer interaktiven Karte.

Was ist, wenn es regnet?

Das entscheiden wir am jeweiligen Tag. Bei leichtem Regen genießen wir teilweise die Erfrischung. Wenn es zu stark regnet, müssen wir die Einheit absagen. Darüber informieren wir rechtzeitig auf HNA.de/yoga und bei Facebook und Instagram.

An einigen Standorten wird es zudem gegebenenfalls Möglichkeiten geben, in einen Innenraum auszuweichen. Informationen dazu folgen.

Wer leitet die Stunden beim HNA-Yogasommer?

Unsere Yoga-Einheiten werden von erfahrenen Yoga-Lehrern geleitet. In Kassel sind das:

Claudia Grünert und ihr Team von Kassel.Yoga

Lars Tabert und sein Team vom Barfußtempel

Tatjana und Reemt Bernert von „Dein Yoga“

Außerdem:

in Baunatal: das Team vom KSV Baunatal

in Vollmarshausen: Hiltrud Müller

in Wolfhagen: Martina Metzger vom Fitnesscenter Lupus Sport

in Immenhausen: Sabrina Meyer und Ivonne Mackenroth

in Fritzlar: Kathi Mund

in Melsungen: Hannes Rosen, Silke Reinicke und Ina-Karla Reus

in Edermünde: Sebastian Pfaar

in Frielendorf: Manuela Fritsch vom Tuspo Frielendorf

in Frankenberg: Caro Jahnke

in Witzenhausen: Gaby und Doro Parrisius

in Northeim: Anke Tannhäuser

Unser Yogasommer-Wochenplan 2023 © Marie Klement

An wen richten sich die Stunden?

An jeden, der Lust auf Yoga hat. Mitmachen können sowohl Anfänger als auch Profis. Die Einheiten werden so gestaltet, dass jeder auf seinem Level mitmachen kann.

Was kosten die Einheiten beim HNA-Yogasommer?

Nichts, sie sind kostenlos. Da viele Yoga-Schulen durch die Corona-Lockdowns und Corona-Maßnahmen gar nicht oder nur eingeschränkt öffnen konnten in den Pandemie-Jahren, freuen sich die Yoga-Lehrer nach der Stunde aber über eine (freiwillige) Spende.

Was muss ich mitbringen, wenn ich teilnehmen will?

Am besten eine Yoga-Matte oder eine Decke. Da wir draußen in der Natur sind, kann Mückenspray nicht schaden. Auch an ein Getränk sollte man denken. Nützlich sein kann auch ein Handtuch.

Wo gibt es aktuelle Informationen zum HNA-Yogasommer?

Wir berichten immer aktuell in der gedruckten Zeitung über den Yogasommer. Auch auf HNA.de/yoga finden Sie alle wichtigen Informationen. Wer dem HNA-Yogasommer bei Facebook oder bei Instagram folgen möchte, kann dies natürlich auch gerne tun.

Welche weiteren Angebote gibt es?

Über Sonder-Events während des Yogasommers informieren wir noch. Wer sich außerdem anschauen will, wie einzelne Asanas (Yoga-Übungen) richtig ausgeführt werden oder eine angeleitete Yoga-Stunde zuhause ausprobieren möchte, findet Videos dazu auf unserem Youtube-Kanal.

Wie ist die Idee zum Yogasommer entstanden?

Sie ist angelehnt an das Konzept unserer Fitnessaktion 06Dreissig. Das heißt: gemeinsam draußen Sport treiben, von Trainern geführt und kostenlos. Bei einigen Feiertagsspezials hatten Claudia Grünert und Lars Tabert bereits als Zugabe eine halbe Stunde Yoga vorgestellt. So entstand die Idee einer zeitlich begrenzten Yoga-Aktion als Ergänzung zu 06Dreissig.

Wer unterstützt den HNA-Yogasommer?

Unterstützt wird der HNA-Yogasommer von der Krankenkasse Barmer.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?

Bei Fragen können Sie sich an Frank Ziemke (frz@hna.de) oder Marie Klement (mak@hna.de) wenden. Auch bei Facebook und Instagram sind wir erreichbar.