HNA-Yogasommer 2023 beginnt: Zum Auftakt grüßen wir die Sonne

Von: Frank Ziemke, Marie Klement

Namasté: So wie hier im vergangenen Jahr geht’s auch morgen bei unserem Yogasommer-Auftakt mit Claudia Grünert (Foto) und Pamela Kröhl auf der Hessenkampfbahn los, wenn 108 Sonnengrüße warten. © Andreas Fischer

Am Sonntag um 9.30 Uhr geht’s beim HNA-Yogasommer 2023 auf Kassels Hessenkampfbahn los. Hier lesen Sie nochmal alles, was Sie wissen müssen.

Endlich! Mit einer Auftaktveranstaltung der etwas anderen Art beginnt am Sonntag der HNA-Yogasommer. Bis zum 20. August können Yogis dann an 16 Standorten Yoga praktizieren – unter sachkundiger Anleitung unserer Yogalehrerinnen und Yogalehrer. Die Teilnahme in eigener Verantwortung ist überall kostenlos. Allerdings bitten wir nach den Stunden um eine Spende für unsere Yogalehrer, die ihr Wissen allesamt ohne Honorar zur Verfügung stellen. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Krankenkasse Barmer, deren Kasseler Geschäftsführer Thorsten Bauer sagt: „Yoga ist sinnvoll und wichtig, um gesund zu bleiben – sowohl körperlich als auch geistig. Daher sind wir gern Partner der Aktion.“ Was den HNA-Yogasommer sonst noch ausmacht, lesen Sie in unseren Stichworten:

Gemeinsamer Auftakt: Der Startschuss für den siebten HNA-Yogasommer fällt morgen auf Kassels Hessenkampfbahn. Dort kamen in den vergangenen Jahren schon mal über 500 Yogis zusammen – und ließen sich selbst von Regen nicht nach Hause treiben. Diesmal sieht’s nach Sonne satt aus. Deshalb hoffen wir auf Teilnehmer aus der gesamten Region. Wer sie nicht kennt: Die Hessenkampfbahn liegt im Rücken der Orangerie malerisch an der Fulda und bildet die perfekte Kulisse für eine Auftaktveranstaltung der etwas anderen Art. Denn:

Sonnengruß: Dieser Auftakt wird anders als in den Jahren zuvor. Wir hoffen auf einen kleinen nordhessischen Rekord: Möglichst viele Teilnehmer aus der Region sollen in einer Stunde 108 Sonnengrüße absolvieren. Der Sonnengruß ist eine der Kern-Bewegungsabläufe des Yoga, die 108 im Hinduismus eine magische Zahl. Klar, das klingt schweißtreibend – wird es auch. Aber es ist machbar, sagt auch Claudia Grünert von Kassel.Yoga, die zusammen mit Pamela Kröhl vom Barfußtempel durch die Auftaktveranstaltung führt: „Für Anfänger ist der Sonnengruß der perfekte Einstieg, weil sich der Bewegungsablauf immer wiederholt. Vor allem wird es immer leichter, je länger man es macht. Darum gilt: Einfach dabei sein und ausprobieren.“ Und wenn dann hoffentlich einige hundert Teilnehmer immer wieder die Sonne grüßen, gemeinsam im Flow sind, dann entsteht etwas Magisches.

Pause: Ein Merkmal des Yogas: Vieles kann, nichts muss. Wer eine Pause benötigt, der nimmt sich eine Pause – und steigt einfach wieder ein, wenn er soweit ist. Das ist bei der stetig gleichen Abfolge des Sonnengrußes überhaupt kein Problem. Also: Wenn die Pause lang genug war, einfach weitermachen. Das ist nicht nur beim Auftakt, sondern auch in den folgenden Wochen wichtig. Gerade für Yoga-Anfänger gilt: Setzten Sie sich nicht unter Druck, gehen Sie nicht über Ihre Grenzen. „Man sollte immer bei sich bleiben und so trainieren, dass die Atmung konstant bleibt“, sagt Pamela Kröhl und ergänzt: „Nicht zu ehrgeizig sein, dann wird man in der Ausführung schnell unsauber.“

Immer auf die Atmung achten: Pamela Kröhl zeigt, wie’s geht. © Dieter Schachtschneider

Ameisen: Die gehören zum Yogasommer ebenso wie andere Insekten, Vogelgezwitscher, kommentierende Fahrradfahrer, interessierte Zuschauer und vieles mehr. Der Yogasommer findet halt im öffentlichen Raum statt. Und – das ist ja das Wunderbare – in der Natur. Dann kann es eben auch mal vorkommen, dass einen in der Position des Hundes plötzlich eine Ameise auf der Nase kitzelt. Davon nur nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Gewitter: Die eine oder andere Stunde des Yogasommers musste in der Vergangenheit bereits früher beendet werden, weil Blitze am Himmel zuckten oder der Regen dann doch zu stark wurde. Das gehört aber auch dazu. Sollte es schon vor dem Start regnen, werden auch mal Einheiten abgesagt. Alle Infos dazu finden Sie dann auf HNA.de, bei Facebook und Instagram unter „HNA Yogasommer“. In Kassel können wir bei Regen in die Tennishalle des TC 31 in der Menzelstraße 25 ausweichen.

Gleichgewicht ist gefragt: Der Baum ist – wie hier bei einer Stunde in Frankenberg – eine beliebte Übung im Yoga. © Susanne Battefeld

Lieblingsübungen: DIE eine Lieblingsübung gibt es nicht. Was dem einen schwerfällt, fällt dem anderen leicht – und umgekehrt. Fragt man die Teilnehmer nach ihren Lieblingsübungen, werden immer wieder der herabschauende Hund, der Krieger, die Kobra und der Baum genannt. Einiger sind sich die meisten bei der anstrengendsten Übung. Der Gewinner hier: der Stuhl. Auch er wird in diesem Jahr natürlich nicht fehlen. Aber keine Sorge: Er fällt von Woche zu Woche leichter.

Social Media: Der Yogasommer lebt von Momenten und tollen Bildern. Bei Facebook (facebook.com/groups/yogasommer) und Instagram (@hnayogasommer) gibt es daher nicht nur aktuelle Infos, sondern auch jede Menge schöne Fotos. Wer eines macht, kann es bei Facebook jederzeit posten oder es uns für Instagram zuschicken. So wollen wir über den Sommer ein wunderbares Yogasommer-Album entstehen lassen.

Alle Infos zum Yogasommer finden Sie in unserem Yogasommer-FAQ und auf unserer Yogasommer-Themenseite.