HNA-Yogasommer 2023: Dieser Sommer wird rekordverdächtig

Von: Marie Klement

Wir grüßen die Sonne: In einem Monat treffen wir uns zum Yogasommer-Auftakt 2023. Auf der Hessenkampfbahn machen wir dann einen besonderen Sonnengruß-Zyklus. © Andreas Fischer

Mitte Juni startet der HNA-Yogasommer 2023. Mit dabei sind viele altbekannte Standorte, aber auch einen Neuzugang bieten wir. Die Auftakt-Veranstaltung könnte rekordverdächtig werden.

Ein ganzer Sommer voller Yoga- und Fitness-Einheiten liegt vor uns – und wir können es kaum erwarten, bis es losgeht. Neun Wochen lang machen wir mit Ihnen in Nordhessen und Südniedersachsen Yoga einmal mehr unter freiem Himmel. Bereits zum siebten Mal findet der Yogasommer statt. Mit zwei Standorten sind wir gestartet, mittlerweile sind es über zehn. Der Yogasommer ist also immer weiter gewachsen – und hat sich nicht einmal von der Pandemie ausbremsen lassen.

Im vergangenen Jahr kamen zu den Stunden in jeder Woche zusammen mehr als 1500 Teilnehmer, um sich gemeinsam zu bewegen, zu entspannen, einfach etwas Gutes für ihren Körper zu tun. So soll es auch in diesem Jahr werden. Mit noch mehr Teilnehmern und einem kleinen Rekord bei der Auftaktveranstaltung auf der Kasseler Hessenkampfbahn. Alle wichtigen Fragen und Antworten:

Wann genau findet der HNA-Yogasommer statt? Los geht’s schon in einem Monat: Der Yogasommer startet am 18. Juni und endet am 20 August. An sechs Tagen in der Woche wird es in dieser Zeit im HNA-Gebiet Yoga-Einheiten geben.

Gibt es wieder eine Auftaktveranstaltung? Ja. Und was für eine! Denn: Wir planen einen kleinen Rekordversuch. 108 Sonnengrüße wollen wir beim Auftakt am 18. Juni auf der Kasseler Hessenkampfbahn gemeinsam machen. Mit so vielen Teilnehmen wie eben möglich aus der gesamten Region. Los geht’s an diesem Morgen um 9.30 Uhr.

108 Sonnengrüße. Ist das überhaupt zu schaffen? Auf jeden Fall. Yoga-Lehrerin Claudia Grünert sagt: „108 Sonnengrüße klingen für viele erstmal nicht schaffbar. Das sind sie aber.“ Anders als bei anderen Yogastunden werden die einzelnen Elemente des Sonnengrußes nicht vorbereitet – sondern der einfach gemacht. Dabei geht es laut Grünert um die Freude an der Bewegung. „Wir zeigen, dass alles möglich ist, und lassen die Hessenkampfbahn erstrahlen.“ Und wer zwischendurch doch mal aussetzen und den Flow genießen möchte, kann dies natürlich tun: Verschnaufpause machen und dann wieder einsteigen ist jederzeit möglich.

Und warum machen wir gerade 108 Sonnengrüße? Die Zahl 108 ist in hinduistischer und buddhistischer Tradition eine heilige Zahl: Die Ziffer 1 steht für die Einheit, die Ziffer 0 für die Leere, das Nichts, und die 8 – wenn man sie um 90 Grad dreht, also hinlegt – ist das Zeichen für Unendlichkeit. Im Yoga bezieht sich die Zahl 108 auf die spirituelle Vollendung. Übrigens: Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2008 hat nachgewiesen, dass der Sonnengruß die Flexibilität in den Beinen steigert und die Oberkörpermuskulatur stärkt.

Welche Standorte wird es in diesem Jahr geben? Wir sind in zwölf Orten mit 14 Standorten vertreten: Kassel, Baunatal, Frankenberg, Frielendorf, Fritzlar, Immenhausen, Melsungen, Northeim, Vollmarshausen, Witzenhausen und Wolfhagen. Neu dabei ist in diesem Jahr Edermünde.

Wie ist das Angebot in Kassel? In Kassel wird es wieder die beliebten Yogasommer-Standorte im Park Schönfeld (montags), in der Karlsaue (freitags) und auf der Grimmwelt (sonntags) geben.

Wann finden die Stunden statt? Das ist leicht zu merken. Unsere Yoga-Einheiten beginnen immer um 18.30 Uhr und dauern eine Stunde. Zwei kleine Ausnahmen gibt es allerdings: Die Sonntagsangebote in Kassel auf der Grimmwelt (9 Uhr) und in Immenhausen (9.30 Uhr) finden morgens statt.

Was muss ich für die Teilnahme wissen? Mitmachen kann jeder, der Lust hat. Die Stunden sind kostenlos und richten sich sowohl an Anfänger als auch an Yoga-Profis. Unsere erfahrenen Yoga-Lehrer leiten die Teilnehmer so an, dass jeder auf seinem Niveau gut mitkommt. Wer teilnehmen möchte, braucht eine Matte oder ein großes Handtuch.

Wem die Stunde gefallen hat, kann wie früher auch eine Spende für die Yoga-Lehrer ins Körbchen legen.

Wo finde ich alle Informationen zum Yogasommer? Wir werden in den kommenden Wochen regelmäßig im Lokal- und im Sportteil über den Yogasommer berichten. Alle Artikel sammeln wir zudem online auf unserer Themenseite: hna.de/yoga Dort finden sie eine Übersicht mit allen wichtigen Infos, einen Überblick über die Standorte, Bilder von den Stunden und viele weitere Artikel. Wer nichts mehr zum Yogasommer verpassen möchte, kann uns auch bei Facebook oder bei Instagram (@hnayogasommer) folgen.

Videoangebot: Fitness und Yoga für Zuhause Wer es nicht zu den Fitness- und Yoga-Einheiten an einem der Standorte schafft, kann jederzeit für sich zuhause aktiv werden: In unserem Youtube-Kanal finden Sie sowohl Videos mit kompletten Fitness-Einheiten als auch mit Yoga-Stunden. In weiteren Videos erklären wir zudem Fitness-Übungen aus unserem 06Dreissig-Programm und bekannte Asanas, also Yoga-Posen. So lernen Sie Schritt für Schritt die richtige Ausführung.