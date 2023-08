HNA-Yogasommer in Kassel heute wieder beim KSV Hessen

Von: Marie Klement

Teilen

Leitet Yogis an: Claudia Grünert. © Andreas Fischer

Die Yoga-Einheit am heutigen Freitag in Kassel findet nicht in der Karlsaue statt. Wir treffen uns stattdessen erneut beim KSV Hessen Kassel.

Grund für den Umzug ist der Zissel, durch den es an unserem gewohnten Standort im Rondell deutlich lauter werden dürfte als normal. Darum treffen wir uns um 18.30 Uhr - wie schon am Montag - auf dem Trainingsplatz der Kasseler Fußballer (Damaschkestraße 37 - gegenüber vom Balance Fitnessstudio). Die Stunde leitet heute Claudia Grünert von Kassel.Yoga.

Hier findet die heutige Stunde statt © Screenshot: Google Maps

Auch wenn das Wetter weiter nicht optimal ist, ist für unsere Yoga-Zeit zwischen 18.30 und 19.30 Uhr kein Regen vorhergesagt. Wir freuen uns also, mit Ihnen entspannt ins Wochenende zu starten.

Alle Fragen zum Yogasommer beantworten wir in unserem Yogasommer-FAQ. Alle Standorte finden Sie in unserer Übersicht.