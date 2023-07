Trauer um Lars Tabert: Kasseler Yogalehrer gestorben

Von: Frank Ziemke

Hat Yoga gelebt: Lars Tabert war Eishockeyprofi und Versicherungskaufmann. Seine Leidenschaft aber gehörte dem Yoga – so wie hier bei der Eröffnung des HNA-Yogasommers auf der Kasseler Hessenkampfbahn. © Andreas Fischer

Ex-Huskies-Spieler und Yogalehrer Lars Tabert ist mit 56 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf einen, der Yoga geliebt und geprägt hat.

Kassel – „Wenn er über Yoga gesprochen hat, dann funkelten seine Augen. Yoga war seine Erfüllung.“ Daniel Lammel sagt diese Sätze über Lars Tabert, der einst sein Mitspieler war als Eishockeyprofi bei den Kassel Huskies. Er sagt sie voller Trauer. Tabert ist am Dienstag überraschend gestorben.

Tabert wird fehlen. Im Kreis ehemaliger Huskies-Profis, die ihren Zusammenhalt pflegen. Erst recht in Nordhessens Yoga-Szene, aus der seine dynamische Variante nicht wegzudenken ist. „Lars hat großartige Spuren hinterlassen“, sagt Taberts Lebensgefährtin Jutta Pauksch, wie er Yogalehrerin und im von Tabert gegründeten Barfußtempel aktiv. Er wird auch unserer Redaktion fehlen. Als Ansprechpartner, Ratgeber und Fachmann, der einen schelmisch, aber lächelnd darauf hinwies, wenn die Ausübung einer Yogaposition nicht ganz stimmig war. Zusammen mit Claudia Grünert war Tabert von Beginn an Teil des HNA-Yogasommers . Auch in der derzeit laufenden siebten Auflage leiten Lehrer des Barfußstempels die Einheit in der Karlsaue.

Seine Liebe zum Yoga eindeckte Tabert 2003 bei einem dreistündigen Schnupperworkshop. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählte er einmal: „Danach war klar: Das ist mein Ding. Mich hat die Körperlichkeit und physische Praxis verbunden mit Entspanntheit fasziniert. Es ist toll, Menschen zu begeistern.“

Und Menschen begeistern, das konnte er. Sein Yogastil war fordernd, manchmal bis zur Erschöpfung. Aber der Spaß kam nie zu kurz. Großartig, wie Tabert den Teilnehmern sogar per Ansage ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte, selbst in einer noch so anstrengenden Position. Dann hieß es: „Linken Mundwinkel hochziehen. Rechten Mundwinkel hochziehen.“ Und fertig war das Lächeln. Lammel beschreibt das so: „Jeder hat seine Leidenschaft für Yoga gespürt.“ Er selbst im Übrigen auch. Als der Verteidiger nach der Karriere ein Versicherungsmaklerbüro eröffnete, da war Tabert dabei. „Aber richtig glücklich war er nicht. Glück war für ihn Yoga“, sagt Lammel.

Und wie war er beim Eishockey? „Der Teamplayer schlechthin“, sagt Lammel, „er hat mir den Rücken freigehalten, war ein echter Arbeiter.“ Der gebürtige Berliner – seine Mutter lebt noch in der Hauptstadt – hatte bei SC Preussen begonnen. Über mehrere Stationen landete der Verteidiger 1989 in Kassel, stieg mit den Huskies 1990 in die Zweite Liga auf – nach einem 5:1 gegen Bad Nauheim. Lammel erinnert sich, dass danach „eine der legendärsten Partys“ stieg, bei der auch „Lars sogar mal mehr als ein Bier getrunken hat“. Auch die Huskies, deren Heimspiele er zuletzt wieder regelmäßig besuchte, gedachten Tabert am Donnerstag auf ihrer Homepage, würdigten ihn als „maßgeblich am Aufstieg in die damalige 2. Bundesliga beteiligt“.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 1997 kehrte er nach Kassel zurück, wurde heimisch. Er arbeitete für die Sparkasse, gründete 2007 den Barfußtempel. Tabert bildete viele Yogalehrer aus, die nun in der Region aktiv sind. Seine Lebensgefährtin Jutta Pauksch will den Barfußtempel weiterführen: „Wir machen weiter. Für Lars!“

Lars Tabert wurde 56 Jahre alt. Über seine Yogastunden hat er einmal gesagt: „Das schönste Erlebnis ist ein Dankeschön.“ In diesem Sinne: Danke, Lars!

Yogastunde ist Lars Tabert gewidmet In der HNA-Yogasommer-Gruppe bei Facebook und auf der Yogasommer-Seite bei Instagram ist die Anteilnahme nach dem Tod von Lars Tabert groß. Kein Wunder: Seit dem ersten Yogasommer-Jahr gehörte er mit kurzer Unterbrechung zum Team der Veranstaltung. Deswegen widmen wir ihm auch die heutige Yoga-Stunde in der Karlsaue. Geleitet wird sie von Claudia Grünert von Kassel.Yoga, die in den vergangenen Jahren während des Yogasommers mit Tabert zusammengearbeitet hat. „Wir sind alle tief betroffen“, sagt Grünert. Lars’ Wunsch wäre gewesen, dass es weitergeht, ist sich die Yoga-Lehrerin sicher. „Darum wollen wir gemeinsam Yoga machen und an ihn denken.“

Los geht’s wie immer um 18.30 Uhr im Rondell nahe der Kunstuni.