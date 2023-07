Yogasommer in Kassel: Stunde fällt heute aus

Von: Marie Klement

Der Yogasommer in Kassel findet am Freitag statt. © Marie Klement

Am heutigen Montag soll es leider nicht sein. Die Yogasommer-Stunde um 18.30 Uhr im Park Schönfeld in Kassel fällt aus.

Die Wiese ist wegen des Regens am Nachmittag einfach zu nass. Ab 18.30 Uhr soll es weitere Schauer geben. Darum geht es in Kassel erst am Freitag beim HNA-Yogasommer weiter.

Alle Fragen zum Yogasommer beantworten wir in unserem Yogasommer-FAQ. Alle Standorte finden Sie in unserer Übersicht.