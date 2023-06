Yogasommer: Ausnahmsweise Ortswechsel am Montag

Von: Frank Ziemke

Teilen

Claudia Grünert ist Yogalehrerin und bei unserem Yogasommer dabei. © Fischer, Andreas

Das Unwetter über Nordhessen vergangene Woche beeinflusst auch den Yogasommer unserer Zeitung. In Kassel gibt es am Montag, 3. Juli, ausnahmsweise einen Ortswechsel.

Kassel – Die Veranstaltung am Montag, 18.30 Uhr, in Kassel muss einen vorübergehenden Umzug vornehmen. Grund: Das Umwelt- und Gartenamt wird in den kommenden Tagen eine Baumkontrolle im Park Schönfeld vornehmen. Bevor diese nicht beendet ist, kann die Wiese nicht für Veranstaltungen freigegeben werden.

Aber: Wir haben kurzfristig einen Ausweichplatz gefunden: Der Yogasommer besucht die Löwen. Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel stellt uns mit Unterstützung des Sportamtes seinen Trainingsplatz (B-Platz) zur Verfügung. Der ist im Rücken des Vereinsheims an der Damaschkestraße gelegen, von Bäumen umgeben idyllisch am Rande der Karlsaue.

Yogalehrerin Claudia Grünert freut sich darauf, alle Yogis in neuer Umgebung zu begrüßen. Der B-Platz ist per Bahn (Haltestelle Auestadion) und per Rad gut zu erreichen, Parkplätze gibt es an der Eissporthalle. (Frank Ziemke)