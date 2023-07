Ein bewegender Abend: Yogasommer-Teilnehmer gedenken des verstorbenen Lars Tabert

Von: Frank Ziemke

Yoga für Lars Tabert: Claudia Grünert (vorn) leitete mehr als 150 Teilnehmer durch eine Stunde des Erinnerns. © Frank ZIemke

Kassel – Es war bewegend. Es war anstrengend. Und am Ende war es sehr still. Mehr als 150 Yogis kamen am vergangenen Freitag in der Karlsaue zusammen. Sie gedachten des überraschend verstorbenen Yogalehrers Lars Tabert, in sieben Jahren zusammen mit seinem Team vom Barfußtempel fester Bestandteil des HNA-Yogasommers.

„Lars hätte das so gewollt. Er hätte gewollt, dass wir für ihn Yoga machen“, sagte Claudia Grünert, die durch die Einheit führte. Und sie tat das ganz im Sinne Taberts:Bei dynamischem Vinyasa-Yoga kamen die Teilnehmer schnell richtig ins Schwitzen. Tabert, früher Eishockeyprofi beim EC Kassel, hatte sich diesem dynamischen, kraftvollem Yoga-Stil verschrieben.

Als es am Ende in die Schlussentspannung ging, sagte Grünert: „Lars hätte jetzt gesagt: Ich habe euch raufgebracht, Claudia bringt euch jetzt wieder runter.“ Am Schluss einer Einheit des Yogasommers gibt es ansonsten kräftigen Applaus. Diesmal wurde gemeinsam geschwiegen. Einige Teilnehmer trugen Trauerflor. Am Ende wurde für den Barfußtempel gesammelt. Lars Tabert war am Dienstag im Alter von 56 Jahren gestorben.