Zu gefährlich: HNA-Yogasommer in der Kasseler Karlsaue fällt wegen Unwetter am 23. Juni aus

Von: Lea-Sophie Mollus

Heute kein Yoga in der Aue: Die Einheit mit Lars Tabert vom Barfußtempel muss heute aufgrund des Unwetters ausfallen. © Fischer, Andreas

Weil das Betreten der Parkflächen seit dem Unwetter am Donnerstagnachmittag zu gefährlich ist, muss der HNA-Yogasommer in der Kasseler Karlsaue heute (Freitag, 23. Juni) ausfallen.

Kassel – Der für heute geplante Start des HNA-Yogasommers in der Kasseler Karlsaue kann wegen des Unwetters am Donnerstagnachmittag nicht wie geplant stattfinden. Los geht es hier am kommenden Freitag, 30 Juni, um 18.30 Uhr.

Durch das Gewitter kam es in Kassel zu zahlreichen Überschwemmungen. Auch Bäume sind umgekippt, Äste abgebrochen. Daher ist es laut einer Mitteilung von Hessen Kassel Heritage zu gefährlich, die Parkflächen zu betreten. Bis Montags sind die Parks geschlossen.

Die Einheit in Besse soll heute übrigens stattfinden (Stand: Fr. 14 Uhr). Auch der Yogastunde am Sonntag (9 Uhr) auf dem Dach der Grimmwelt in Kassel steht aktuell nichts im Wege.

Wir hoffen, dass Sie das Unwetter gut überstanden haben und dass die Schäden schnell beseitigt werden können, damitunser HNA-Yogasommer-Programm in der kommenden Woche wie geplant stattfinden kann. (Lea-Sophie Mollus)